Esta fue la “movidita” del máximo accionista del Pereira para jugar contra el DIM y terminar el Clausura sin sanciones

Una acción de tutela le permitirá al Deportivo Pereira terminar el Clausura del 2025 sin problemas. El equipo risaraldense vive una crisis financiera que llevó a que, hace un par de semanas, los jugadores del plantel profesional decidieron que no iban a jugar hasta que las directivas no se pusieran al día con el pago de los entre 6 y 8 meses de salarios y aportes a seguridad social que les debían.
La solución del área administrativa del cuadro risaraldense fue jugar con futbolistas sub-20. El equipo risaraldense usó jugadores juveniles en los duelos contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Perdieron ambos por goleada. Contra el DIM, en el juego válido por la fecha 19 que está programado para este viernes 7 de noviembre (6:20 p.m.), los juveniles esperaban tener revancha.