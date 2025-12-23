“No es funcionario de carrera diplomática y consular”: sindicato cuestiona estatus del embajador (e) en Nicaragua

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) aseguró este martes en Bogotá que Óscar Iván Muñoz Giraldo, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, no es funcionario de carrera diplomática y consular, tras los hechos ocurridos el 11 de diciembre en la sede consular en Managua.
El pronunciamiento se produjo después de que la Cancillería informara la apertura de una investigación disciplinaria y defendiera que cualquier decisión debe seguir el debido proceso, con posible control preferente de la Procuraduría y remisión de copias a la Fiscalía.