“No es funcionario de carrera diplomática y consular”: sindicato cuestiona estatus del embajador (e) en Nicaragua

El debate no solo se centra en el evento ocurrido en Managua, sino también en la propia carrera diplomática. Aquí los detalles.

    Oscar Iván Muñoz y el prófugo Carlos Ramón González, este último señalado por el caso de corrupción de la UNGRD. FOTOS: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) aseguró este martes en Bogotá que Óscar Iván Muñoz Giraldo, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, no es funcionario de carrera diplomática y consular, tras los hechos ocurridos el 11 de diciembre en la sede consular en Managua.

El pronunciamiento se produjo después de que la Cancillería informara la apertura de una investigación disciplinaria y defendiera que cualquier decisión debe seguir el debido proceso, con posible control preferente de la Procuraduría y remisión de copias a la Fiscalía.

Lo que informó la Cancillería sobre la investigación

En un comunicado, la Cancillería señaló que Muñoz Giraldo fue notificado por la Oficina de Control Interno Disciplinario por la apertura de una investigación “relacionada con los hechos ampliamente conocidos ocurridos el 11 de diciembre en dicha sede consular”.

El Ministerio explicó que el funcionario “desempeña el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores en provisionalidad de Carrera Diplomática” y que, por esa razón, “cualquier decisión que implique suspensión, destitución o eventual desvinculación deberá surtir el debido proceso disciplinario previsto en la ley”, precisando que “no es facultad discrecional de la Canciller”.

El comunicado agregó que la competencia recae en la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la Procuraduría “podrá asumir el conocimiento del caso bajo la figura de control preferente”. También informó que, para evitar interferencias, “la Cancillería ha dispuesto la reubicación en otra sede diplomática de dicho funcionario mientras concluyen las investigaciones”, y que se remitieron copias a la Fiscalía y a la Procuraduría.

La Cancillería, en cabeza de Rosa Villavicencio, reiteró “su compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto respeto por el debido proceso”.

La respuesta de UNIDIPLO

UNIDIPLO afirmó que “el señor Óscar Iván Muñoz Giraldo NO es funcionario de carrera diplomática y consular”.

El sindicato sostuvo que la expresión usada por el Ministerio —“provisionalidad en la carrera diplomática”— “no existe jurídicamente, por lo que resulta incorrecta e imprecisa”, y aclaró que “la provisionalidad no significa pertenecer a la carrera diplomática, condición que solo tienen quienes han ingresado por mérito y concurso público”.

UNIDIPLO añadió que Muñoz Giraldo se desempeñaba como “Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua”, un rol que calificó como de alta relevancia institucional, y subrayó la necesidad de que “este tipo de cargos sea ejercido por funcionarios de carrera, formados y con experiencia en el Servicio Exterior”.

Finalmente, reiteró “la importancia de preservar la claridad institucional y el respeto por la carrera diplomática y consular como garantía de profesionalismo y continuidad del Servicio Exterior colombiano”.

Como antecedente del proceso disciplinario, hay que recordar cuando circuló un video grabado en la Embajada de Colombia en Managua en el que se observa una reunión social con música vallenata realizada el 11 de diciembre en la capital nicaragüense.

En las imágenes aparece Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bailando junto al entonces embajador encargado de Colombia en Nicaragua, Óscar Iván Muñoz Giraldo.

Tras la divulgación de ese material audiovisual, la Cancillería colombiana anunció la apertura de una investigación disciplinaria interna y encargó a la Oficina de Control Disciplinario adelantar las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante ese evento.

