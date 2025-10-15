Cali femenino es finalista de la Copa Libertadores: ahora espera rival entre Corinthians y Ferroviária

Deportivo Cali se unió a Atlético Huila, Formas Íntimas, Santa Fe y América de Cali como los equipos que alcanzaron la final de la Copa Libertadores femenina, al eliminar a Colo Colo de Chile, desde los lanzamientos de tiro penal.
Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz, empataron 0-0 con las chilenas, y en los cobros de tiro penal ganaron 5-4 con tantos marcados por Paola García, Kelly Ibargüen, Melanin Aponzá, Ana María Fisgativa y Stefanía Pelarza.
Por Colo Colo falló la colombiana Mary Valencia, su cobro se fue por encima del travesaño.