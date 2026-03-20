“Hacemos un llamado a los aficionados rivales para que cumplan las normas y no reten a las autoridades”: Daniel Ossa

El partido entre DIM y Junior por la fecha 12 de la Liga Betplay se desarrollaba con normalidad, hasta que, en el minuto 69, un grupo de hinchas generó desorden en la gradería occidental y el árbitro Andrés Rojas decidió suspender el juego.
De acuerdo con lo informado por Daniel Ossa, presidente del DIM a los micrófonos de Planeta Fútbol, los hechos se presentaron “luego del minuto 68, cuando varios hinchas de Junior se reunieron en la zona occidental, se organizaron para tomarse una foto con unos trapos y empezaron a realizar unos cánticos, algo que los aficionados nuestros rechazaron”.