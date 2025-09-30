“Fuimos justos vencedores, pero hay que seguir corrigiendo y mejorando”: César Torres tras la victoria de Colombia en Chile

El técnico César Torres resaltó el triunfo ante Arabia Saudita en el debut de Colombia en el Mundial Sub 20 y también resaltó el acompañamiento de los hinchas en el estadio de Talca. Sobre la victoria, el entrenador caleño sostuvo que es muy importante, y aunque sus dirigidos no empezaron de la mejor forma el partido, en parte por la emotividad del debut, exaltó que el grupo buscó siempre el arco rival y el triunfo. Hay que recordar que Colombia venció 1-0 a Arabia Saudita con tanto de Óscar Perea, tras pase de Jordan Barrera, a los 64 minutos.

“Era un partido complejo, el debut ante un rival fuerte y de a poco nos fuimos acomodando en el campo, pero fuimos justos ganadores porque siempre buscamos el arco rival”, comentó Torres. De igual forma, resaltó que “seguro tenemos mucho para mejorar, tanto en el tema de definición como en las segundas jugadas, la asociación cuando nos vamos al frente a buscar el arco rival, pero sabemos que este grupo tiene con qué seguir mejorando”.

Torres comentó además que, tanto los titulares como los que ingresaron en el segundo tiempo, lo hicieron de buena manera. “Necesitamos a todos, a los 21, todos los que entraron lo hicieron muy bien, logramos sacar el arco en cero que también es importante, más ante un rival que no es fácil, pero lo importante es que siempre atacamos, siempre buscamos el arco rival y que nos vamos con la victoria a seguir corrigiendo y buscando siempre la excelencia en el juego que es nuestro objetivo”. Finalmente, el entrenador agradeció el acompañamiento y respaldo de los aficionados colombianos que llegaron al estadio y han estado en Talca cerca de la selección, dándoles ese ánimo y ese respaldo al grupo.

“Agradecidos con la afición colombiana, nos han acompañado, nos han demostrado cariño, en un escenario muy lindo, con una buena cancha y bueno todo ese respaldo y presencia de colombianos en el estadio nos llena de más responsabilidad y de muchas ganas de darles alegrías”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia, que es líder del Grupo F, con 3 puntos, los mismos de Noruega que venció a Nigeria 1-0. El siguiente partido de Colombia será este jueves a las 3:00 de la tarde; mientras que Nigeria se enfrentará a Arabia Saudita a las 6:00 de la tarde.

¿Qué partidos se juegan este martes?

Este martes arranca la segunda fecha del Mundial con los duelos Panamá-Ucrania y Egipto-Nueva Zelanda, ambos a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia; mientras que a las 6:00 jugarán Chile-Japón y Corea del Sur-Paraguay.

¿Qué posiciones ocupan las selecciones de Sudamerica en sus grupos?