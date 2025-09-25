Dayro Moreno explotó: “Esto es un fracaso” tras la eliminación de Once Caldas

La noche de este miércoles en el Palogrande de Manizales terminó teñida de desconsuelo. Once Caldas acarició con las manos la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, pero se le escapó de manera cruel desde el punto blanco del penalti. El conjunto albo igualó 2-2 en el global frente a Independiente del Valle, pero en la tanda definitiva cayó 5-4, viendo cómo su sueño internacional se esfumaba entre la angustia de los once pasos.
El capitán y referente histórico, Dayro Moreno, no escondió su frustración al cierre del compromiso. Con la voz quebrada y el gesto abatido, el delantero de 40 años habló con franqueza.
“Esto es un fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda la gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minuto, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco”.