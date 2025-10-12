David Ospina y su alegría por volver al arco de la Selección Colombia luego de 22 meses

El portero David Ospina evidenció su alegría por ser una vez más inicialista con la Selección Colombia luego de 22 meses.

Ante México, rival con el que había atajado por última vez con la tricolor, el antioqueño se mostró seguro en las pocas oportunidades de gol que tuvo el cuadro azteca en la goleada 4-0 de la Tricolor en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos, donde aumentó su marca como el jugador de más partidos en el onceno nacional con 130.

“Primero, muy feliz en lo personal, por volver a actuar después de dos años. Son muchos sentimientos encontrados. Al final se rescata lo grupal, lo que hizo la Selección, un partido muy complejo ante un gran rival, el cual es mundialista. Entonces se hicieron las cosas de buena manera para poder obtener el resultado”, comentó Ospina.