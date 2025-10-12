Operativo en La Danta de Sonsón contra el Clan del Golfo terminó en asonada contra las autoridades

Lo que inició como un operativo contra el Clan del Golfo en el sector La Danta, del municipio de Sonsón, terminó en una asonada contra la fuerza pública, que dejó varios vehículos incinerados y el eje vial de la Medellín–Bogotá bloqueado temporalmente.



Según informaron las autoridades, hasta la vereda El Porvenir de ese municipio se desplazaron miembros del Gaula Militar del Oriente para capturar a un presunto cabecilla de la estructura Magdalena Medio ‘Oliverio Isaza Gómez’ del Clan del Golfo, conocido como Don Hugo o alias El H. Sin embargo, allí fueron sorprendidos por otros presuntos integrantes del Clan, por lo que se desató un intenso enfrentamiento a tiros.



El combate duró varias horas, concluyendo con la muerte de un presunto integrante de esta organización criminal conocido con el alias de Guadaña y la captura de otros tres. Además, un menor de edad y una joven de 25 años resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.

Durante el operativo se incautaron seis fusiles de diferentes calibres, dos subametralladoras, cinco pistolas, dos granadas, doce proveedores de pistola, seis proveedores de subametralladora, 46 proveedores para fusil, siete radios de comunicación, munición de diferente calibre, teléfonos celulares y material de intendencia.



La cuestión fue que, tras el operativo, la comunidad de la zona provocó una asonada que terminó con varios uniformados retenidos, y tres carros y una moto del Ejército incinerados.



La Séptima División del Ejército confirmó los hechos y afirmó que adicionalmente, los 400 congregados no solo liberaron a los detenidos, sino que también se llevaron el cadáver del presunto miembro neutralizado y además se llevaron las armas y los elementos incautados. De otro lado, también se registraron bloqueos a varias vías de ingreso a la zona, entre ellas la Autopista Medellín–Bogotá, a la altura del corregimiento Doradal, de Puerto Triunfo. Allí, varias personas tumbaron árboles y los atravesaron completamente en el corredor.



Las autoridades investigan si estos bloqueos fueron promovidos por el Clan del Golfo a través de cadenas de WhatsApp amenazantes.