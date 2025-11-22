x

Video | Daniel Muñoz anotó golazo en Inglaterra y lo dedicó a amigo fallecido: “siempre en nuestros corazones”

El futbolista antioqueño abrió el marcador en el triunfo 0-2 del Crystal Palace contra Wolverhampton.

  El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz suma tres goles con el Crystal Palace inglés esta temporada. Foto: tomada del x de @CPFC
    El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz suma tres goles con el Crystal Palace inglés esta temporada. Foto: tomada del x de @CPFC
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

22 de noviembre de 2025
No hay nada más universal que el dolor por la muerte de alguien cercano, porque toca a todos, sin distinción alguna. Tampoco hay, por estos días, un antioqueño más universal que Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace inglés que, cada que puede, recuerda sus raíces. Este sábado, en la victoria 0-2 de su equipo contra el Wolverhampton de Jhon Arias y Yerson Mosquera, Muñoz encarnó ambas cosas.

Cuando celebró el gol que anotó al minuto 63 del partido, con el que se abrió el marcador, le pidió distancia a sus compañeros para hacer una celebración íntima. Mientras corría hacia una de las esquinas del estadio Molineux, señaló el cielo para dedicarle el gol al amigo del barrio de Bello donde creció que falleció la semana pasada y por el que, para ir a su entierro, pidió ser desconvocado de la Selección Colombia.

Después se levantó la camiseta del Palace y, debajo, llevaba una de color azul con la inscripción “por siempre en el corazón”. Después lo abrazaron sus compañeros. Muñoz, quien habla con orgullo de sus raíces y, cada que viene a Medellín suele visitar el lugar donde terminó de crecer en el norte del Valle de Aburrá, tenía medido el detalle para su amigo.

Por eso la camiseta. Quizás ese fue el motivo por el cual, en el duelo de este fin de semana en la Liga Premier inglesa, pisó el área más de lo normal. Quería hacer gol. Soñaba con dedicarlo a su amigo. Anhelaba soltar un grito de desahogo en las canchas inglesas por la muerte de su “parcero”, y al tiempo llenarse de vida.

¿Cómo fue el gol de Daniel Muñoz?

Lo logró. Muñoz abrió el marcador para su equipo en un partido que, hasta entonces, era cerrado. Su tanto llegó en una jugada confusa. El Palace tuvo un tiro de esquina en su favor. Lo cobraron en corto. Un compañero pateó desde afuera del área. El balón pegó en un rival, pero quedó dentro del área.

El futbolista antioqueño cazó el rebote. Empalmó mal la pelota. Por un momento pareció que se iría por arriba del travesaño. Pero no. Entró como pidiendo permiso, pero puso a celebrar a los aficionados del elenco londinense.

Entonces vino la celebración del jugador antioqueño, eufórica al inicio, conmovedora después, mística al final porque, tras el abrazo de sus compañeros, se arrodilló para hacer una oración y después mirar al cielo, moviendo la cabeza, como si estuviera viendo a ese mejor amigo del barrio, de la adolescencia, que lo hizo sentir hace pocos días el dolor universal de la pérdida por la muerte.

