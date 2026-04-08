x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video| El “Cucho” Hernández anotó y mantiene viva la ilusión europea del Betis: vea aquí el gol

El delantero colombiano marcó de pena máxima en el 1-1 del Betis en su visita a Portugal por los cuartos de final de Europa League. Nelson Deossa reapareció después de la polémica

  • Juan Camilo “Cucho” Hernández acumula 12 goles y 3 asistencias en 32 partidos con Betis esta temporada. FOTO: GETTY
    Juan Camilo “Cucho” Hernández acumula 12 goles y 3 asistencias en 32 partidos con Betis esta temporada. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Las grandes competiciones europeas entran en su recta final. Este miércoles 8 de abril, se jugó el compromiso entre Sporting Braga y el Real Betis de los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa. El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, aún con la herida por haber perdido la final de la Conference League la temporada pasada, busca conseguir un título continental para el blanquiverde andaluz.

Hernández fue titular y clave en el partido. Los primeros momentos del encuentro estuvieron cargados de acción. Tan solo 5 minutos bastaron para que se abriera el marcador a favor del conjunto portugués tras el córner cobrado al primer palo por parte de Diego Rodrigues y que remató de taco el volante austriaco Florian Grillitsch, para batir a Pau López y desatar la euforia en el Estadio Municipal de Braga.

Los Béticos se acercaron con Marc Bartra al minuto 7, que la mandó al fondo de la red, pero estaba en fuera de lugar. Así transcurrió el compromiso, sin un amplio dominador, hasta que al minuto 59 los españoles se lanzaron en un contragolpe que lideró el “Cucho”, quien filtraría la pelota para el marroquí Abde y este sería derrumbado en el área, consiguiendo un tiro penal de mucho valor.

¿Quién se encargó de la pena máxima? Juan Camilo Hernández. El risareldense empató el compromiso tras engañar al guardameta rival desde los 11 pasos con un potente remate de pierna diestra. Cucho llegó a tres goles en seis partidos de la Liga de Europa, además de dar una gran presentación en este primer partido de la serie; el delantero terminó dando 15 pases exactos de 21 (71%), ganó 4 de 7 duelos y remató 4 veces a portería, consiguiendo así una calificación de 7.1 según Sofascore. “Antes del partido el míster dijo quién tiraba el penalti. Son cosas que pasan en el campo”, mencionó Hernández al medio Zona Mixta tras el partido.

Reapareció Deossa

A los 63 de juego, Pellegrini decide mandar a la cancha a Nelson Deossa en sustitución del español Marc Roca. El volante colombiano, que se encuentra en medio de la polémica en territorio español por temas extracancha, ingresó a poblar el medio campo y ayudó en el trabajo táctico de la escuadra ibérica que cuidó el empate. Sobre la vuelta de Nelson, también habló su compatriota Juan Camilo: “Lo de Deossa con cosas extrafutbolísticas que no suman. No merece la pena hablar de ello”, afirmó el “Cucho”.

Al final, el compromiso terminó en tablas (1-1). Hernández salió al minuto 82 por el argentino Cristán “Chimmy” Ávila. El Betis jugará este fin de semana ante Osasuna, un duelo directo por la búsqueda de puestos europeos en La Liga. El partido de vuelta entre portugueses y españoles se jugará en el estadio La Cartuja de Sevilla, el próximo jueves 16 de abril a las 2:00 p.m. hora de Colombia; se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

Lea también: Atlético de Madrid dio el batacazo en el Camp Nou y se va adelante en la serie ante Barcelona por Champions

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Futbolistas en el exterior
Europa League
Real Betis
Europa
Nelson Deossa
Juan Camilo Hernández
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida