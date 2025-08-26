Comienzan los octavos de final de la Copa BetPlay; ¿cuándo juegan Nacional y Medellín?

La Copa BetPlay Dimayor 2025 entra en su fase definitiva con el inicio de los octavos de final, una ronda que desde este 26 de agosto pondrá en juego a los equipos más destacados del país y que tiene a los conjuntos paisas como protagonistas centrales.

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Envigado buscarán avanzar en un certamen que no solo entrega prestigio, sino también un cupo directo a la Copa Sudamericana 2026 para el campeón, siempre que este pertenezca a la primera división.

El formato se mantiene con partidos de ida y vuelta, aunque Dimayor ratificó que no habrá VAR en esta ronda, lo que aumenta la presión arbitral y deja abierta la puerta a polémicas.