Cristiano Ronaldo le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre: “...Mucha fuerza, Leo”

No hubo rivalidad ni banderas. Bastaron trece palabras en un comentario de Instagram para pausar u olvidar años de debate futbolístico y mostrar el lado más humano de dos de los futbolistas más importantes del deporte mundial: Messi y Cristiano Ronaldo. Le puede interesar: Messi despide a su padre y pone en duda su continuidad en el fútbol: “No sé cómo seguir” Y es que CR7 le envió un mensaje público de condolencias a Lionel Messi tras confirmarse la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años de edad, en medio de una publicación en redes del argentino, la cual estaba acompañada de una carta abierta hacia su padre.

Cristiano Ronaldo se sumó a las miles de muestras de afecto dirigidas a Lionel Messi luego de confirmarse la muerte de Jorge Messi, padre del argentino. FOTO: Balón de Oro

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el astro portugués en la publicación conocida este miércoles 12 de agosto, donde el argentino despidió a su padre públicamente tras la pérdida. La reacción del delantero de 41 años, máximo goleador histórico del fútbol profesional con más de 970 anotaciones y leyenda de clubes como el Real Madrid y el Manchester United, superó rápidamente el millón de interacciones. Ahora cuenta con 4 millones.

El deterioro en la salud de Jorge Messi, figura central de la brillante carrera deportiva del Diez, coincidió con la disputa del Mundial de 2026. Argentina perdió la final contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Un golpe devastador para el capitán argentino

Durante el pasado sábado 8 de agosto, el dolor apartó temporalmente a Lionel Messi de las canchas tras conocer la muerte de su padre en Argentina. El capitán de la selección argentina y del Inter Miami, ganador de ocho Balones de Oro, cuatro Champions League y la Copa del Mundo de Catar 2022, debió ausentarse de la disciplina de su club norteamericano para viajar de urgencia a Rosario, su ciudad natal, y dar el último adiós a su padre junto al resto de sus familiares.

Días después del deceso, el rosarino rompió el silencio en su cuenta de Instagram este miércoles 12 de agosto con un desgarrador mensaje dedicado al hombre que lo acompañó desde sus inicios en el deporte. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido... No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final”, expresó Messi en la carta abierta.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, agregó el capitán albiceleste. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”, detalló Messi.

La empatía por encima de la competencia

Durante casi dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron el duelo deportivo más icónico de la era moderna en el fútbol, acumulando entre ambos trece Balones de Oro y decenas de títulos de máxima exigencia europea. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, señaló. “Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”, concluyó Messi.

El pasado 8 de agosto, Lionel Messi sufrió el impacto más amargo fuera de los terrenos de juego con el deceso de su padre y pilar fundamental, Jorge Messi. FOTO: Tomada de redes sociales @leomessi

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Para muchos usuarios en redes sociales, el gesto del atacante luso dejó en evidencia que las comparaciones y la competitividad entre ambos “siempre se mantuvieron en el plano estrictamente profesional”, dando paso a un momento de solidaridad entre ambos. También le puede interesar: Video | Yoshan Valois anotó doblete con Lanús y se lo dedicó a su región, Chocó: “Sé que son fuertes. Siempre nos tocó luchar”

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