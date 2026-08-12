Cristiano Ronaldo le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre: “...Mucha fuerza, Leo”

No hubo rivalidad ni banderas. Bastaron trece palabras en un comentario de Instagram para pausar u olvidar años de debate futbolístico y mostrar el lado más humano de dos de los futbolistas más importantes del deporte mundial: Messi y Cristiano Ronaldo.
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Y es que CR7 le envió un mensaje público de condolencias a Lionel Messi tras confirmarse la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años de edad, en medio de una publicación en redes del argentino, la cual estaba acompañada de una carta abierta hacia su padre.