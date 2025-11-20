Lionel Messi y Cristiano Ronaldo romperán varios récords en el Mundial de 2026, ¿cuáles son?

En Norteamérica 2026, los jugadores que más Balones de Oro han ganado (8 Messi, 5 Cristiano); aquellos que pelean palmo a palmo –con ventaja de Ronaldo–, por ser el máximo goleador de la historia; el par de hombres que marcaron una época en el fútbol moderno y dividieron el mundo en una suerte de “Guerra Fría” entre quienes querían al uno e idolatraban al otro, ostentarán ese registro que será difícil de alcanzar.

¿Qué récords puede romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Ronaldo, capitán de Portugal desde Sudáfrica 2010, llegará al Mundial a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México con 41 años. Los cumplirá el próximo 5 de febrero. Con esa edad, buscará convertirse en el único futbolista que ha marcado por lo menos un gol en seis ediciones diferentes del torneo.

En Alemania 2006 marcó uno. Fue de penalti, contra Irak. En Sudáfrica 2010 también celebró una diana, ante Corea del Norte. En Brasil 2014 le anotó a Ghana. En Rusia 2018 tuvo su mejor rendimiento: celebró cuatro dianas, de las que tres fueron ante España y la restante fue contra Marruecos. En Qatar 2022, Ronaldo marcó su gol más reciente en los mundiales. Fue contra Ghana, en la fase de grupos. Su equipo quedó eliminado en cuartos de final, tras perder contra Marruecos. Aquel día Cristiano salió llorando de la cancha. Se pensaría que no volvería a jugar un mundial.

¿Qué récords puede romper Lionel Messi en el Mundial 2026?

En Qatar Messi también lloró... pero de alegría después de vencer en la final a Francia. En ese partido, el capitán argentino se convirtió en el futbolista que más partidos de Copa del Mundo ha jugado en la historia del torneo: llegó a 26 encuentros, superando las 25 presencias que tuvo el alemán Lotthar Matthaus. Además, en el duelo definitivo anotó tres goles, con los que llegó a 13 celebraciones en los mundiales, a tres de las 16 que ostenta el alemán Miroslav Klose, máximo goleador de la historia del certamen. Lionel marcó un gol en Alemania 2006 (contra Serbia y Montenegro), mientras que en Sudáfrica 2010 no anotó ninguna diana. En Brasil 2014, donde llegó a su primera final mundialista, el atacante argentino “despertó” su eficacia goleadora en las Copas del Mundo. En los siete encuentros que disputó, marcó cuatro tantos, todos en la fase de grupos: el primero contra Bosnia, el segundo a Irán y los restantes contra Nigeria. A esa misma selección africana le marcó en Rusia 2018 el único tanto que celebró en esa edición del torneo.

Entre tanto, en Qatar celebró como nunca antes. Ante Arabia, contra México, ante Australia en octavos de final, frente a Países Bajos en los cuartos de final, así como frente a Croacia en semifinales. En la final, por su parte, celebró un doblete que lo llevó a terminar con siete celebraciones en el torneo, una menos que Kylian Mbappé, que celebró ocho tantos.

¿Quiénes han disputado cinco mundiales?

Esos récords individuales tiene para romper tanto Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Norteamérica 2026. Con su sexta participación en el torneo, los atacantes dejaron atrás a tres futbolistas históricos que habían disputado cinco Copas del Mundo y ostentaban el récord. El alemán Lothar Mathäus jugó las ediciones de 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998.

Entre tanto, tres mexicanos suman cinco participaciones: Antonio Carbajal jugó los Mundiales de 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966. Su compatriota Rafael Márquez estuvo presente en las ediciones de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018; mientras que Andrés Guardado jugó los torneos de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.