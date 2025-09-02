El último adiós: Cristiano Ronaldo lideró el acto oficial de despedida de la Selección de Portugal para Diogo Jota

En un acto cargado de emoción y solemnidad, la Selección de Portugal rindió homenaje a dos de sus grandes figuras, el exjugador del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano, Andre Silva, junto con el excapitán del Oporto, Jorge Costa, quienes fallecieron trágicamente hace poco tiempo.
Lo que originalmente se planeó como una celebración por la victoria de la Liga de Naciones, se convirtió en una sentida despedida, ya que, por ahora, el fútbol portugués sigue de luto tras una nueva convocatoria para prepararse para competir en Europa.
Le puede interesar: El contundente mensaje de James Rodríguez a todos los hinchas de Colombia para lograr clasificar al Mundial vs. Bolivia
La ceremonia, realizada este martes 2 de septiembre y que tuvo lugar en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), reunió a la familia del fútbol luso, encabezada por Cristiano Ronaldo, junto a familiares, amigos y otras altas autoridades del país.