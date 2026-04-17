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¿Habías visto alguna vez una expulsión por dos amarillas en la misma jugada? Se dio en la Copa Sudamericana

Diago Giménez protagonizó una de las acciones más insólitas de la Copa Sudamericana al ser expulsado por doble amarilla en la misma jugada, tras cometer dos infracciones consecutivas en cuestión de segundos ante Red Bull Bragantino.

  • El momento de la expulsión de Diago Giménez tras las dos faltas en la misma jugada. FOTO IMÁGENES TOMADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ESPN
    El momento de la expulsión de Diago Giménez tras las dos faltas en la misma jugada. FOTO IMÁGENES TOMADAS DE LA TRANSMISIÓN DE ESPN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
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Una acción pocas veces vista en el fútbol profesional se robó todas las miradas en el partido entre Blooming y Red Bull Bragantino por la Sudamericana , disputado en el Estádio Cicero de Souza Marques.

El protagonista fue el defensor Diago Giménez, quien protagonizó una expulsión tan insólita como inusual: recibió dos tarjetas amarillas en la misma jugada por cometer dos infracciones consecutivas en cuestión de segundos.

La acción se produjo cerca de la hora de juego, cuando el zaguero argentino primero derribó a Vinicinho con una fuerte falta en la mitad del campo. Sin embargo, el árbitro aplicó la ley de ventaja y dejó continuar la jugada.

Lejos de corregir su conducta, Giménez volvió a cometer una infracción inmediatamente después, esta vez sobre Braz, cerca del borde del área, en una acción que terminó de sellar su destino en el partido.

El árbitro paraguayo Carlos Benítez no dudó en su decisión: primero le mostró una tarjeta amarilla por cada una de las faltas, señalando con claridad las dos acciones, y posteriormente le enseñó la tarjeta roja, dejando al Blooming con un hombre menos.

La reacción del futbolista fue de total incredulidad, aunque la decisión arbitral fue correcta según el reglamento, ya que cada infracción es sancionable de forma independiente, incluso si ocurren en una misma secuencia de juego.

Aunque es una situación poco habitual, no es inédita en el fútbol mundial. Un antecedente similar ocurrió en la Premier League, cuando el delantero Gabriel Martinelli fue expulsado tras ver dos amarillas en una misma jugada.

Un episodio curioso que quedará como una de las acciones más llamativas de esta edición de la Sudamericana.

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