x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Vía a Santa Elena: un derrumbe mantiene bloqueado el paso desde Medellín

Las autoridades insisten en tomar rutas alternas y advierten posibles demoras para quienes transitan entre Medellín y el corregimiento.

  • El deslizamiento en el sector Mirador de Santa Elena mantiene cerrada la vía en ambos sentidos, mientras avanzan las labores para remover el material y restablecer el paso. FOTO: Camilo Suárez
    El deslizamiento en el sector Mirador de Santa Elena mantiene cerrada la vía en ambos sentidos, mientras avanzan las labores para remover el material y restablecer el paso. FOTO: Camilo Suárez
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena permanece cerrada este viernes 17 de abril debido a un deslizamiento de tierra registrado en la noche anterior. Las autoridades y la concesión a cargo de la carretera pidieron a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores para remover el material y restablecer la movilidad.

El cierre se presenta a la altura del kilómetro 11+200, en el sector conocido como Mirador de Santa Elena, uno de los puntos más transitados de este corredor vial. De acuerdo con la concesión Túnel Aburrá Oriente, la emergencia se originó hacia las 11:12 p.m. del jueves 16 de abril, cuando se reportó el desprendimiento de material sobre la vía.

Desde entonces, el paso permanece completamente restringido en ambos sentidos, afectando tanto a quienes se desplazan hacia el corregimiento como a quienes buscan salir de esta zona rural de Medellín hacia el área urbana.

Lea más: Corre Mi Tierra Medellín-2026: conozca los cierres viales y también cómo será la carrera

Durante la madrugada de este viernes, la concesión realizó varios reportes confirmando que la situación no había sido superada. A las 4:16 a.m. se informó inicialmente que continuaba el cierre total por las condiciones del terreno. Posteriormente, a las 5:33 a.m. y a las 7:58 a.m., se reiteró que no había cambios en la situación y que persistía la restricción en el mismo punto.

Deslizamiento vía Santa Elena. Foto: Camilo Suárez
Deslizamiento vía Santa Elena. Foto: Camilo Suárez

Más adelante, hacia las 8:30 a.m., en el reporte general del estado de las vías, se confirmó nuevamente que la vía a Santa Elena seguía cerrada en el kilómetro 11+200, sin una hora estimada para su reapertura. La situación fue ratificada en nuevas actualizaciones al mediodía, específicamente a las 12:00 p.m. y 12:32 p.m., en las que se insistió en que el cierre continúa vigente.

Entérese: Atención: abren la avenida El Poblado tras un mes de obras por “cráter” en la vía

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y evitar acercarse al sector afectado para no quedar atrapados en el cierre. Además, se insistió en la importancia de seguir únicamente la información oficial para evitar contratiempos.

En otras noticias: El Siata advierte que las lluvias no pararán en Medellín hasta mediados de abril

Como rutas alternas, la concesión sugirió tomar la variante Las Palmas y, desde allí, acceder a Santa Elena a través de las veredas Pantanillo o Perico. Estas vías se convierten, por ahora, en las principales opciones para garantizar la movilidad entre la ciudad y el corregimiento.

Cierre vial en Santa Elena por deslizamiento. Foto: Camilo Suárez
Cierre vial en Santa Elena por deslizamiento. Foto: Camilo Suárez

Hasta el momento no se ha informado un tiempo estimado para la reapertura, ya que las condiciones del terreno y el volumen del material desprendido determinarán la duración de las labores de limpieza y estabilización.

Conozca también: Nuevo metrocable de San Antonio de Prado llegaría de la mano con una línea de Metroplús: así se articularían

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió el derrumbe en Santa Elena?
El derrumbe ocurrió en el kilómetro 11+200, en el sector conocido como Mirador de Santa Elena, uno de los puntos más transitados de esta vía.
¿Hay paso hacia Santa Elena desde Medellín?
No, actualmente no hay paso habilitado. Las autoridades mantienen el cierre total mientras se adelantan trabajos de remoción del material.
¿Cuáles son las rutas alternas a Santa Elena?
Las principales rutas alternas recomendadas son: La vía por Las Palmas acceso por las veredas Pantanillo y Perico.

Temas recomendados

Vías
Túnel de Oriente
Transporte
Lluvias
Medellín hoy
Deslizamientos de tierra
carros
Bloqueos
trafico
restricción
Antioquia
Medellín
Oriente antioqueño
Santa Elena
Andrés Julián Rendón
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos