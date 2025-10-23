Liga de Quito se mide “con hambre de gloria” a Palmeiras en semifinal de Copa Libertadores, ¿a qué hora es el partido?

Con sus porteros titulares lesionados, el sorprendente Liga de Quito y el todopoderoso Palmeiras de Brasil se enfrentarán este jueves en la capital ecuatoriana en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Una de las cartas de presentación de los Albos es la portería invicta de su golero Gonzalo Valle, quien no recibió goles en el 70% de los partidos de la copa y se perderá el duelo de semis por una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda. Pero además del cerrojo defensivo, Liga presume de haberse medido con éxito ante los colosos de Brasil en esta edición. En la fase de grupos empató en casa con Flamengo, mientras que en octavos envió a casa a Botafogo, vigente campeón, y en cuartos despachó a São Paulo.

En la otra cara de la moneda está el poder explosivo del Verdão y su efectividad en cobros de pelota parada, lo que promete un espectáculo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a partir de las 7:30 p.m. El arco de Palmeiras también tendrá un nuevo inquilino en esta fase de la copa. Weverton, su portero estrella, que formó parte de las nóminas campeonas de la Libertadores en 2020 y 2021, sufrió una fisura en la mano derecha y no atajará.

Es un golpe duro para Weverton, que podría convertirse en una leyenda con el club paulista si levantara de nuevo el trofeo en esta edición, pues el Verdão se coronaría como el rey de copas de Brasil con cuatro títulos, el primero de ellos conquistado en 1999. El joven Carlos Miguel, de 26 años y quien apenas debutó el pasado fin de semana con el club, es el llamado a reemplazar bajo los tres palos al golero titular.

“La oportunidad, cuando llega, no te avisa una semana o tres días antes”, expresó emocionado Carlos Miguel a través de un comunicado del Palmeiras. Agregó que “ahora lo más importante es intentar llegar a la final de la Libertadores”.

¿Hace cuánto no es campeón Liga de Quito de Copa Libertadores?

Sin Valle, que también brilla en la portería de la selección ecuatoriana, Liga apelará no a la juventud sino a la experiencia para reemplazarlo. En su lugar se pondrá los guantes el histórico Alexander “Dida” Domínguez, de 38 años, quien ha conquistado 10 títulos con Liga de Quito y fue por mucho tiempo referente de la Tricolor.

“Obviamente va a brillar como todos los jugadores bajo la conducción del profesor Tiago Nunes”, dijo a la prensa Isaac Álvarez, directivo de Liga. Los Albos llegarán con un hambre de gloria acumulada desde hace 17 años, cuando disputaron por última vez una semifinal en la Libertadores de 2008, en la histórica campaña que los consagró como el único club ecuatoriano que tiene en su vitrina el máximo título continental.

Como único equipo no brasileño ni argentino en las semis, Liga abraza la motivación de vestirse de héroe inesperado en una película habitualmente protagonizada por los dos gigantes de Sudamérica. Para el encuentro del jueves, el Verdão también sufrirá las bajas del delantero Paulinho y el volante Lucas Evangelista. “Palmeiras es uno de los mejores equipos del continente, pero nosotros estamos preparados para sacar ese partido adelante y dar el primer golpe” en casa, apuntó el defensa Leonel Quiñónez. Y añadió que el equipo quiteño está “corrigiendo todos los errores que se puedan y analizando bien al rival”.