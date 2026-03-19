Néstor Lorenzo reveló la fórmula de Colombia para enfrentar a Croacia y Francia antes del Mundial de 2026

A menos de tres meses para que se dé el pitazo inicial del Mundial de Norteamérica 2026 (11 de junio), el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, despejó dudas y dio a conocer la lista de 26 jugadores que disputarán los amistosos ante Croacia y Francia, los días 26 y 29 de marzo en Estados Unidos.
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Esta convocatoria se acerca mucho al grupo definitivo para el regreso de la Tricolor a la Copa Mundo de la FIFA, luego de su ausencia en Catar 2022. Entre los habituales no figura el zaguero Yerry Mina (Cagliari), quien se recupera de una lesión. Tampoco fueron llamados en esta ocasión Yáser Asprilla, sin continuidad en el Galatasaray; Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien este jueves marcó gol con el Betis en la Europa League; ni Carlos Cuesta, actual suplente en el Vasco da Gama.