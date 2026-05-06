Un paso más para el nuevo estadio: Publicaron prepliegos para la contratación de las obras del Atanasio Girardot

La publicación de las condiciones en el Secop II para escoger a la empresa que ofrezca las mejores condiciones para realizar los trabajos se efectuó en coordinación entre el Instituto para la recreación Inder (Instituto de Recreación y Deporte de Medellín) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

También, en otras declaraciones a medios de comunicación, el mandatario recordó que en la actualidad el proceso para esta obra está en etapa de prepliegos.

“Esto hará que se definan las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para iniciar la contratación”, explicó el alcalde Gutiérrez en una publicación que hizo este martes en su cuenta de X en la que anexó en enlace del sitio donde está la documentación al respecto.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se dio un paso más dentro del proceso previo a las obras de ampliación y modernización del estadio Atanasio Girardot, con la publicación de los prepliegos de condiciones de las obras respectivas en la plataforma estatal Secop II.

La intención es que los posibles contratistas, sean nacionales o internacionales, observen el proceso según sus capacidades y participen sin incluir el factor precios.

Durante esta etapa se habilitan espacios para recibir observaciones, comentarios y retroalimentación de parte de los interesados, con el objetivo de ajustar y fortalecer las condiciones definitivas antes de la apertura oficial del proceso de licitación.

Este proceso permite garantizar la pluralidad de oferentes, evitar condiciones excesivas o demasiado flexibles que puedan afectar la ejecución del proyecto y asegurar la transparencia tanto para los contratistas como para la ciudadanía.

“En este paso se definen las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para iniciar la contratación. Vamos a escuchar a los interesados. Total transparencia. Y mientras tanto, avanzamos en los trámites necesarios como la licencia de construcción. La meta es abrir la licitación este mes, adjudicar el contrato en junio e iniciar obras en julio”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Teniendo en cuenta que la renovación del estadio es un proyecto estratégico para la ciudad, de gran complejidad, requiere contratar empresas con capacidades y una experiencia específica en este tipo de escenarios.

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La transformación implica que pase de poder albergar 44.000 a 60.000 espectadores; además, habrá un nuevo tercer nivel de tribunas, silletería renovada, pantalla 360, nueva cancha, mejores accesos, tecnología de punta, tendrá cubierta completa y nueva fachada.

“Generará más de 430 empleos directos, reactivará la economía local y todos los ingresos que produzca serán reinvertidos en programas sociales, culturales y deportivos”, anotó Gutiérrez.

Cuando finalice la etapa actual, el proyecto continuará con la apertura del proceso de licitación y adjudicación del contrato. Se tiene previsto que los trabajos comiencen en julio de este año.