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Estos son los elegidos de Uzbekistán para jugar el Mundial, el país que no existía hace 32 años contra el que debutará Colombia

El seleccionado uzbeko es una de las cuatro selecciones debutantes en la Copa del Mundo. Su figura juega en el Manchester City inglés.

  • El seleccionado de Uzbekistán es dirigido por el exfutbolista italiano y entrenador Fabio Cannavaro. Foto: tomada del x de @UzbekistanFA
    El seleccionado de Uzbekistán es dirigido por el exfutbolista italiano y entrenador Fabio Cannavaro. Foto: tomada del x de @UzbekistanFA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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La Selección de Uzbekistán es uno de los “milagros” que disputarán el Mundial 2026. El cuadro asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, jugará, en Canadá, Estados Unidos y México, la primera Copa del Mundo de su historia corta, en el balompié internacional.

La última vez que un Mundial se jugó en Norteamérica (Estados Unidos, 1994), la Federación de Fútbol de Uzbekistán recién nacía. El país, que pertenece al centro de Asia, hizo parte de la Unión Soviética desde 1924 hasta el 1 de septiembre de 1991, cuando declararon su independencia del bloque que “gobernaba” una parte del mundo desde Moscú.

Desde entonces, inició un proceso de consolidación nacional que llevó a que, en 1994, se creara la Federación de Fútbol de Uzbekistán y ese mismo año le solicitaran a la Fifa que los incluyeran entre sus selecciones miembro. Desde entonces inició un proceso que llevó a que, el próximo 17 de junio, en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, debuten en una Copa del Mundo contra la Selección Colombia.

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¿Quiénes son los convocados de Uzbekistán para enfrentar a Colombia?

Este martes 2 de junio era la fecha límite para que las selecciones que jugarán el Mundial le entregaran, a la Fifa, las listas oficiales de futbolistas convocados para el Mundial. Los uzbekos, que perdieron el primero de junio un partido amistoso que jugaron contra Canadá (2-0), la hicieron pública en el último día.

Los jugadores elegidos por Cannavaro fueron los arqueros O’tkir Yusupov, Botirali Ergashew y Abduvohid Ne’ Matov; los defensores Abdukodir Husanov, Hojiakbar Alijono, Farruh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Avazbek O’lmassaliver, Jahongir O’rozov, Behruzjon Karimov y Abdulla Abdullaev.

En la zona de volantes, Cannavaro se decantó por Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshind Iskanderov, Jaloliddin Masharipov, Aziz G’aniev, Sherzod Esanova y Abbosbek Fyzullaev; mientras que los delanteros serán Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov, Oston O’runov y Dostonbek Hamdamov.

¿Quiénes son las figuras de Uzbekistán para el Mundial 2026?

La gran figura de los uzbekos es Abduqodir Husanov, un joven defensor de 22 años que juega como central, o lateral, en el Manchester City de Inglaterra. Husanov es uno de los casos a mostrar del decreto 5887 de 2018, firmando por el entonces presidente del país Shavkat Mirziyoyev, que tenía como objetivo el desarrollo del fútbol hasta 2030 y cuyo objetivo fundamental era formar a jugadores que tuvieran nivel de exportación a Europa.

Lo han conseguido. También juegan en el Viejo Continente Eldor Shomurodov, quien hace parte del Basaksehir de Turquía, donde comparte plantel con su compatriota Abbosbek Fayzullaev. Ellos fueron parte fundamental para que su país lograra llegar a cuartos de final de la Copa Asia de 2024, donde quedaron eliminados ante Qatar, y consiguieran clasificar al Mundial cuatro años antes de lo que se tenía provisto en el plan de desarrollo del Gobierno. Ese fue el milagro de los uzbekos.

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