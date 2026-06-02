Estos son los elegidos de Uzbekistán para jugar el Mundial, el país que no existía hace 32 años contra el que debutará Colombia

La Selección de Uzbekistán es uno de los “milagros” que disputarán el Mundial 2026. El cuadro asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, jugará, en Canadá, Estados Unidos y México, la primera Copa del Mundo de su historia –corta–, en el balompié internacional.
La última vez que un Mundial se jugó en Norteamérica (Estados Unidos, 1994), la Federación de Fútbol de Uzbekistán recién nacía. El país, que pertenece al centro de Asia, hizo parte de la Unión Soviética desde 1924 hasta el 1 de septiembre de 1991, cuando declararon su independencia del bloque que “gobernaba” una parte del mundo desde Moscú.