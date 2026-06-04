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Video | Nike reunió una constelación de estrellas en RIP The Script: su cortometraje para la Copa del Mundo

Con presenecia de toda clase de estrellas del fútbol, cine, música y otros deportes, Nike lanzó su clásico cortometraje en la víspera del Mundial de Norteamérica 2026.

  • Cristiano Ronaldo (fútbol) y LeBron James (baloncesto) son dos de las figuras que aparecen en el cortometraje de Nike. FOTO: X CRISTIANO
    Cristiano Ronaldo (fútbol) y LeBron James (baloncesto) son dos de las figuras que aparecen en el cortometraje de Nike. FOTO: X CRISTIANO
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Nike publicó un cortometraje previo al Mundial de fútbol en el cual participan estrellas del mundo del entretenimiento y, obviamente, del deporte rey. La marcha del “chulito” reunió a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Vinicius Júnior, Federico Valverde, Erling Haaland, Kylian Mbappé o Virgil Van Dijk, con estrellas como Kim Kardashian, Traviss Scott o Jason Sudeikis.

El título del cortometraje es “RIP The Script”, que traducido significa “Adiós al guion”. El mensaje por parte de la compañía estadounidense es claro: cuando se rompen los moldes del juego, es donde empieza el verdadero show. Incluso hay un guiño muy claro a la conocida situación entre Kylian Mbappé y su exentrenador Luis Enrique, pues Mbappé en el vídeo inicia desobedeciendo las órdenes del director y es allí donde inicia la magia del cortometraje.

Durante las escenas también se ven glorias del deporte rey que gozan del retiro, como Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Eric Cantona o Jorge Campos. Además de las constantes tramas que derivan entre la acción, el drama y la diversión de los futbolistas en diferentes situaciones.

A Cristiano Ronaldo se le ve con LeBron James y un grupo de empresarios ultimando detalles de su despedida, pero ambos, fieles a su estilo, rechazan ello. Luego, se le ve a “El Bicho” salir de las llamas, un mensaje claro de la esperanza que no muere en él de ganar la Copa del Mundo.

Con Erling Haaland sacaron provecho de la clásica celebración del “Androide” de tranquilidad y respiración profunda, para después mostrar el poderío del atacante nórdico. Por el lado de Vini, estuvo gambeteando hasta guardas de seguridad.

Un corto pero entretenido film que ha enamorado a los fanáticos del fútbol, el cine, la música y el entretenimiento en general en las últimas horas.

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