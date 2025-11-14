Colombia se despidió del Mundial Sub-17 de fútbol tras perder contra Francia

La Selección Colombia se despidió este viernes del Mundial Sub-17 de fútbol que se celebra en Catar luego de perder 2-0 en la fase de 16avos de final ante Francia, subcampeón en Indonesia-2023 y vencedor en el certamen realizado en Trinidad y Tobago 2001.

Tras siete participaciones en el certamen de la categoría, el elenco Tricolor se privó de competir por tercera vez en los octavos de final, como sucedió en Escocia-1989 y Japón-1991.

Después de un primer tiempo para el olvido, la Tricolor sometió a Francia en el segundo, pero no contó con la suerte del gol.

Desde el arranque del compromiso, el elenco sudamericano se vio sorprendido ante el ímpetu y presión que ejerció el cuadro europeo, que llegó a tener una posesión de balón del 80%.

Sin el manejo adecuado del balón, con pases imprecisos, Colombia terminó replegado, lo cual aprovechó el elenco francés para hacer daño por los costados.

Precisamente, por la zona izquierda, fue que se gestó el primer gol del encuentro. Tras centro de Lucas Batbedat y el cual no pudo cerrar Cristian Flórez, el delantero Antoine Valero, con su muslo, batió al arquero Jorman Mendoza.