Colombia sub-17 se juega paso a 16avos en Mundial en Catar; hora y dónde ver este lunes el juego ante Corea

Colombia se jugará este lunes ante Corea del Norte, a partir de las 8:30 a.m., una final en el Campeonato Mundial sub-17 de fútbol que se celebra en Catar.

Los dos primeros equipos de cada zona se clasifican a los 16avos de final de la edición 20 del certamen, así como los mejores ocho ubicados en el tercer lugar del resto de cada sector, y el combinado patrio, con dos puntos ganados y mejor diferencia de gol, es por ahora el octavo elenco que se está quedando con la plaza a la siguiente ronda.

En el tercer lugar del Grupo G, los dirigidos por Freddy Hurtado le ganan ese último lugar, por diferencia de gol, al anfitrión, que está menos uno.

De cara al decisivo duelo contra Corea, que lidera con 4 unidades y es seguido por Alemania y Colombia con dos, en el seno tricolor persiste el optimismo luego del empate 1-1 ante el conjunto germano y pese a la igualdad 0-0 con El Salvador, que con una gran estrategia defensiva supo controlar la ofensiva criolla.

Cabe recordar que frente al onceno centroamericano los pupilos de Hurtado tuvieron una posesión del balón del 75% y tuvieron 27 oportunidades de gol, sobre todo con jugadores como Cristian Flórez, Juan José Castaño y Santiago Londoño.