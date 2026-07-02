Estos son los clubes del FPC que cambiaron de dueño en los últimos cuatro años, ¿de cuánto fueron las ofertas?

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha atestiguado varias operaciones de compraventa en los últimos cuatro años y casi todas llegaron en medio de crisis financieras que habían deteriorado el desempeño deportivo y alejaban a los hinchas de los estadios. Entre 2021 y 2025 al menos cinco clubes de la Liga BetPlay cambiaron de dueño y las transacciones fueron la salida de emergencia para saldar las deudas acumuladas, los incumplimientos salariales o el potencial riesgo de desaparición institucional.

Desde Santa Fe a Deportivo Cali, pasando por Atlético Huila, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto, el patrón se repite: primero la crisis, después el comprador. Aunque no en todos los traspasos se conoció publicamente el valor de la compra, en las negociaciones más relevantes la cifra movilizada rebasa $80.000 millones.

Independiente Santa Fe

El primero de la serie no fue, en sentido estricto, una compraventa tradicional. En marzo de 2021, el ingeniero huilense Diego Perdomo, dueño de la constructora Perlun S.A.S., se convirtió en el máximo accionista de Independiente Santa Fe al capitalizar una acreencia cercana a los $3.000 millones que el club tenía con su empresa. El movimiento llegó en medio de un déficit financiero relevante que había obligado al club a acogerse a la Ley 1116 de insolvencia empresarial. Con esa capitalización, aprobada en asamblea de socios, Perdomo pasó a controlar 49% de las acciones (después ampliado a 85%), desplazando a la familia de César Pastrana, que había manejado el club desde 2012.

Atlético Huila

En mayo de 2023, el Grupo Independiente (encabezado por el empresario ecuatoriano Michel Deller, dueño de Independiente del Valle) adquirió cerca de 97% de las acciones de Atlético Huila. Las cifras sobre el monto de la operación varían según la fuente: algunas hablan de poco más de US$5 millones y otras de entre US$6 millones y US$7 millones.

La situación que enmarcó la enajenación fue reiterativa: el club opita llegaba a la venta en zona de descenso y con serios problemas de infraestructura en su estadio, el Guillermo Plazas Alcid, tras un incidente que lo dejó fuera de servicio años atrás. Meses después de la compra, el Huila efectivamente bajó a segunda división. El desenlace terminó siendo el más drástico de toda la lista. En diciembre de 2025, sus nuevos dueños trasladaron la ficha del club al municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, bajo el nombre Independiente Yumbo, lo que consumó la desaparición del Atlético Huila como institución.

La Equidad

El 16 de enero de 2025, La Equidad (hoy convertida en Internacional de Bogotá) pasó a manos del grupo estadounidense Tylis-Porter (liderado por Albert Tylis y Sam Porter, con socios como Ryan Reynolds, Rob McElhenney y Eva Longoria), tras adquirir 99% de las acciones. Las cifras reportadas sobre el valor de la operación se estima en US$20 millones. A diferencia de los otros casos, este es el que más se aleja del patrón de crisis. A cierre de 2023, el club reportaba ingresos por $18.500 millones y un patrimonio de $6.405 millones, cifras modestas pero sin señales de insolvencia. Fue, en ese sentido, una venta motivada más por el interés estratégico de un grupo internacional que por una necesidad urgente de rescate financiero.

Deportivo Cali

El Deportivo Cali arrastraba desde hacía varios años una situación financiera complicada, agravada por denuncias de jugadores afectados por el atraso en el pago de sus salarios. La Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, llegó a reportar hasta 60 días de mora salarial y pidió al Ministerio del Deporte suspender el reconocimiento deportivo del club.

En ese contexto, el 22 de agosto de 2025 la Asamblea de Asociados aprobó, con 86,6% de los votos, la venta de 85% de las acciones al fondo guatemalteco IDC Network, liderado por Richard Lee, por US$47,5 millones. Los nuevos propietarios destinaron más de $110.000 millones para asumir la totalidad de los pasivos. La operación también trajo un cambio estructural: a partir de octubre de 2025, el Cali dejó de ser una asociación de socios-hinchas para convertirse en sociedad anónima.

Deportivo Pasto

El caso del Deportivo Pasto es más hermético en cuanto a los detalles sobre el cambio en su composición accionaria o la llegada del nuevo capital. El mercado conoció una recomposoción societaria con la que se abriría la puerta a nuevo capital. Antes del movimiento, el club nariñense estaba valorado extraoficialmente entre $35.000 y $40.000 millones y atravesaba un semestre marcado por atrasos en los pagos a los jugadores y cambios constantes de entrenador.

Deportivo Pereira