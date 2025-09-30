¿Cuál de los tres hijos de Messi podrá ser su sucesor? Vídeo viral en redes apunta al más pequeño

A sus 38 años, Leo Messi todavía impresiona con la destreza en cancha y, mientras sigue trabajando por alcanzar los 1.000 goles en su carrera y por llevar al Inter Miami a las fases finales de la MLS, sus tres hijos siguen sus pasos en las inferiores del club. Tanto Thiago como Mateo y Ciro se han viralizado en ocasiones por su gran destreza con la pelota, todos con estilos de juego muy similares. Sin embargo, hay uno de ellos que parece la copia de Leo cuando apenas jugaba en el Grandoli a corta edad. ¿Cuál de los tres será?

Ciro, el más pequeño de los Messi, ha deslumbrado recientemente con una jugada que se viralizó en redes. Aquí el vídeo:

Aunque en febrero de este año, el pequeño ya había sido ovacionado por un increíble gol que marcó en la academia; esta vez lo que más llamó la atención fue el estilo de juego similar que tiene con su padre.

El juego de Ciro Messi

Ciro, gambetea, recibe la pelota, encara a dos rivales y define realizando un gran gol. A diferencia de su padre, que es zurdo, Ciro es diestro, y en las imágenes se observa que el pequeño ya tiene estilo propio con gran velocidad, atrevimiento y control del balón. Muchos usuarios de redes han indicado la similitud de juego con algunos momentos de la infancia de Messi cuando apenas, con 9 años, comenzaba su carrera deportiva. Este es uno de los más destacados: