Prográmese: la Champions vuelve con duelos decisivos y sin Luis Díaz en el partido más esperado de la fecha

Tras dos semanas sin acción, la Champions League vuelve a encenderse con una quinta fecha, entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, que llega cargada de urgencia para muchos y oportunidades para los más altos en la tabla. Mientras algunos clubes llegan con ventaja y otros con la obligación de sumar, uno de los focos estará en Inglaterra, donde se jugará el partido más atractivo de la fecha. El Bayern Múnich, sin Luis Díaz, visitará a un Arsenal que atraviesa un presente arrollador. Le contamos la programación de los mejores partidos de la fecha y cómo llegan los equipos con presencia colombiana.

Programación principales duelos de la fecha

Martes 25 de noviembre

- Ajax vs. Benfica Hora: 12:45 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn y Disney+ - Galatasaray vs. Union St. Gilloise Hora: 12:45 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 2 y Disney+ - Bodo Glimt vs. Juventus Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 5 y Disney+

- Chelsea vs. Barcelona Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn y Disney+ - Manchester City vs. Bayer Leverkusen Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 2 y Disney+

Miércoles 26 de noviembre

- Arsenal vs. Bayern Múnich Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn y Disney+ - Atlético Madrid vs. Inter Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 5 y Disney+ - Liverpool vs. PSV Eindhoven Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 7 y Disney+

- Olympiacos vs. Real Madrid Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 2 y Disney+ - París Saint-Germain vs. Tottenham Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 3 y Disney+ - Sporting vs. Club Brujas Hora: 3:00 p. m. (Hora Col) Dónde ver: Espn 6 y Disney+

Colombianos en competencia

El Benfica de Richard Ríos será el encargado de abrir la fecha 5 a las 12:45 p.m. visitando al Ajax en el Johan Cruyff Arena. El club portugués deberá sacar por lo menos un triunfo si quiere mejorar la mala racha que lleva, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla sin puntos. El colombiano pudo anotar gol en el partido anterior durante la copa de Portugal, por lo que se espera que destaque en Champions este martes. Simultáneamente Davinson Sánchez militará como titular indiscutible con el Galatasaray ante el Gilloise en un partido clave para los turcos que a la fecha están en novenos en el torneo, con victorias en los últimos tres encuentros. En la franja de la tarde la Juventus se enfrentará al Bodo Glimt, ambos clubes con rendimientos muy similares en lo que va del torneo. Solo tres puntos ha podido sumar el club donde juega el colombiano Juan David Cabal, quien ya se encuentra entrenando nuevamente luego de meses de recuperación tras una rotura de ligamento cruzado anterior. Aún no es seguro si podría jugar algunos minutos en el duelo. Le podría interesar: ¡Imparable! Lionel Messi alcanza nuevo récord en su carrera, ¿de qué se trata?

La baja más grande de la jornada será sin duda, la ausencia de Luis Díaz en el duelo entre el Bayern Múnich y el Arsenal, para definir el liderato del torneo. El colombiano se encuentra aún pagando la sanción luego de la expulsión que sufrió en la jornada anterior frente al PSG y sobre Achraf Hakimi, y no podrá jugar por Champions hasta el 28 de enero de 2026 frente al PSV Eindhoven. En Portugal, el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez será local ante el Club Brujas, y estará obligado a sacar una ventaja del partido para mantenerse dentro del grupo que persigue el top 8. Actualmente el Sporting es decimotercero con 7 puntos, mientras el Brujas es vigésimo segundo con solo 4 puntos.

