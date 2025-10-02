DT de Colombia tras empatar con Noruega en Mundial Sub-20: “No tengo nada que reprocharle a los muchachos”

La Selección Colombia Sub-20 igualó este jueves 0-0 frente a Noruega en su segunda salida en el Campeonato Mundial que se disputa en Chile. Con el resultado, el conjunto dirigido por César Torres no pudo asegurar de manera anticipada su paso a los octavos de final. No obstante, el orientador nacional, el vallecaucano César Torres, se mostró optimista y tranquilo por el desempeño de sus dirigidos.

El partido, disputado en un ambiente cerrado por la propuesta defensiva del rival europeo, mostró a un conjunto colombiano con mayor iniciativa y control del juego, pero sin la contundencia necesaria en el último tramo de la cancha. Noruega apenas se replegó y resistió las embestidas tricolores.

Pese a ello, el empate mantiene a Colombia en el liderato del grupo F con cuatro puntos, los mismos que Noruega, a la espera de lo que ocurra en la última fecha para definir al primero de la zona.

Al finalizar el encuentro, Torres, en charla con la Federación Colombiana de Fútbol, resaltó la evolución del equipo y el esfuerzo de sus pupilos.