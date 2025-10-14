La ambiciosa meta de César Torres ante Argentina: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final”

El seleccionador Sub-20 de Colombia, César Torres, se mostró ambicioso de cara a la semifinal ante Argentina, el miércoles en Santiago (6:00 p.m.), y afirmó que su meta es llevar a sus dirigidos a la final del Mundial que se disputa en Chile. “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar”, dijo Torres a la prensa al término de un entrenamiento del combinado cafetero en la capital chilena a puertas cerradas.



Antecedentes entre Colombia y Argentina en el Sudamericano Sub-20

Torres hacía referencia al Sudamericano Sub-20 en Venezuela, a finales de enero, donde Colombia y Argentina se enfrentaron en dos ocasiones: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego se midieron en el hexagonal final, que repartía los cuatro cupos al Mundial. Argentina ganó 1-0, terminó segunda y Colombia quedó tercera, mientras Brasil se coronó campeón. “No hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada, hay que ir por este partido para llegar a la final”, remarcó convencido. “Vamos a competir (ante Argentina) para ganar, tenemos la ilusión, el sueño, los respetamos como hemos respetado a todas las selecciones, pero ese sueño no nos lo quita nadie”, enfatizó.

Las bajas que preocupan a Colombia para la semifinal

Colombia sufrirá ante la Albiceleste las bajas de Néiser Villarreal, actual máximo goleador del Mundial y autor de un triplete en la victoria 3-2 sobre España en los cuartos de final, y del lateral Carlos Sarabia, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

“El Mundial es exigente, tenemos un buen recambio, se dan tres nuevas oportunidades para nuevos chicos, y eso me gusta”, afirmó. La buena noticia para el seleccionado colombiano es el regreso a la formación inicialista del defensor central Simón García, suspendido una fecha ante España por amarillas.

“Queda la espinita de ese partido en el Sudamericano, lastimosamente se pierde en el último minuto en una pelota parada y después de ese partido con ellos no pude jugar más por una fractura de nariz que tuve en pleno partido”, recordó el zaguero de Atlético Nacional. “Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero vamos es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones”, agregó Torres ante la posibilidad de un juego fuerte por parte de la Albiceleste.



Cuándo y dónde ver el partido Colombia vs. Argentina

El partido está programado el miércoles a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago. El ganador se medirá en la final al vencedor del duelo entre Francia y Marruecos, previsto también el miércoles en Valparaíso a partir de las 3:00 p.m.

