x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Extécnico de Colombia va al Mundial: Carlos Queiroz estará en Norteamérica 2026, ¿a qué selección dirigirá?

El entrenador egipcio-portugués, Carlos Queiroz, estará al mando de una selección por quinto mundial consecutivo. En 2026 será el estratega de Ghana en la cita orbital

  • El entrenador Carlos Queiroz cuenta con una amplía trayectoria en clubes y selecciones. Destaca su paso por el Real Madrid y la Selección Colombia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El entrenador Carlos Queiroz cuenta con una amplía trayectoria en clubes y selecciones. Destaca su paso por el Real Madrid y la Selección Colombia. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
bookmark

El entrenador de 73 años, Carlos Queiroz, fue oficializado como nuevo seleccionador de Ghana a tan solo 59 días para el inicio de la Copa del Mundo, Norteamérica 2026. El exentrenador de la Selección Colombia suma su quinto mundial como director técnico.

En los anteriores cuatro mundiales también estuvo presente: Sudáfrica 2010 con Portugal, y Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 los dirigió en el banco de Irán (selección que amenazó con no ir a la Copa del Mundo de este año). Esta vez lo hará para Ghana.

El lunes 13 de abril fue un día movido en las oficinas de la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA), primero por el asesinato del futbolista Dominic Frimpong, y luego por el anuncio del que será el encargado de tomar el timón de la selección nacional para el Mundial.

Queiroz, que estuvo al frente de la selección colombiana desde febrero de 2019 hasta diciembre de 2020, ha pasado por 5 seleccionados más desde entonces: Egipto, Irán (con quien estuvo en Catar 2022), Catar, Omán y ahora Ghana.

Contexto de la selección africana

Ghana clasificó a la máxima cita de este año después de haber liderado el grupo I de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol. Sin embargo, luego de caer ante Austria (5-1) y Alemania (2-1), en los partidos amistosos del mes de marzo, quien era su entrenador hasta entonces, Otto Addo, fue despedido.

La directiva de la selección africana pensó que con Addo en el banquillo el equipo no podría tener su mejor presentación en la Copa del Mundo, razón por la cual consideraron que aún estaban a tiempo de cambiar al timonel del equipo por alguien más preparado.

“El experimentado técnico portugués dirigirá a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aportando una amplia experiencia internacional y en la Copa del Mundo a la selección absoluta”, se puede leer en el mensaje de presentación a Queiroz en la cuenta oficial de la selección en X.

¿En qué grupo está Ghana en el Mundial?

Ghana completa uno de los grupos más competitivos del Mundial de Norteamérica. Las Estrellas Negras comparten el grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá. Sin duda alguna, es un reto para Queiroz, quien tiene toda la preparación necesaria, pero ha quedado corto en sus últimos procesos.

La Selección de Ghana está tasada, según Transfermarkt, en 199,28 millones de euros, más de 200 si cambiamos a dólares. Las máximas estrellas del equipo son: Iñaki Williams, Thomas Partey, Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew. Debutarán el 17 de junio ante Panamá en Toronto, Canadá.

Lea también: La millonada que LEGO pagó a CR7, Messi, Mbappé y Vinicius por el comercial del Mundial 2026

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Ghana
Entrenador
Mundial 2026
Ghana
Carlos Queiroz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida