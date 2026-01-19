¿Brahim Díaz erró, voluntariamente, el penalti de la final de la Copa de África que pudo darle título a Marruecos?

Era la última jugada del partido más importante –hasta ahora–, de la historia del fútbol de Marruecos. Brahim Díaz tenía la posibilidad de montarse, para siempre, en el Olimpo de los ídolos futboleros de su país, uno de los más futboleros del norte de África. Había mucha tensión en el ambiente. Algunos minutos antes, los futbolistas de la Selección de Senegal intentaron abandonar la cancha del estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat como protesta por el penalti que le dieron a Marruecos, pero su capitán, Sadio Mané, no los dejó.
Los senegaleses volvieron a la cancha. Los marroquíes que estaban en las tribunas sacaron sus celulares para grabar el tanto que les daría el segundo título de Copa de África de su historia –el primero lo ganaron en 1976–, para mostrarle a sus hijos, en unos años, que vivieron in situ, ese momento. Brahim Díaz, nacido en Málga, España, pero de padre oriundo de Marruecos, no se veía tenso, pero lo estaba.