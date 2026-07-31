De cuestionados en Nacional y el DIM al éxito internacional: Asprilla y Restrepo renacen con el Bolívar de la Paz

El fútbol siempre ofrece oportunidades para la revancha y Dairon Asprilla junto a Alejandro Restrepo la están aprovechando al máximo en Bolivia. El delantero y el entrenador colombiano fueron piezas clave en la clasificación de Bolívar de La Paz a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de eliminar al Gremio de Brasil en una serie que dejó una gran impresión en el continente.
Asprilla fue determinante durante la llave. El atacante marcó un gol en el partido de ida y volvió a aparecer en el compromiso de vuelta, convirtiéndose en el hombre más influyente de la ofensiva del conjunto paceño. Sus anotaciones resultaron fundamentales para que Bolívar lograra dejar en el camino a uno de los clubes con mayor tradición del fútbol brasileño.