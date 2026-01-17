Con Luis Díaz en la cancha, el Bayern goleó 5-1: ¿cómo le fue al guajiro?

El Bayern Múnich volvió a demostrar por qué es el amo y señor del fútbol alemán. Sufrió, tambaleó y estuvo contra las cuerdas en un primer tiempo muy gris, pero cuando ajustó las piezas sacó a relucir toda su jerarquía y terminó firmando una goleada despiadada: lo que empezó 1-0 acabó en un contundente y humillante ¡1-5! ante un Leipzig que cometió un solo error, pero imperdonable: perdonó al campeón... y al Bayern no se le perdona. El arranque fue incómodo para el líder. Leipzig salió valiente, intenso, decidido a discutirle el poder. A los 20 minutos encontró premio con el gol de Rómulo, que desató la ilusión local y profundizó las dudas en un Bayern desordenado, impreciso y sorprendentemente vulnerable. En medio de ese panorama opaco, Luis Díaz fue lo más rescatable: activo, comprometido, solidario en defensa y siempre dispuesto a ser salida cuando el equipo se partía. El colombiano sostuvo al gigante cuando más lo necesitaba.

Pero el Bayern es eso: sabe sufrir... y sabe castigar. El segundo tiempo fue otra historia. Apenas a los 50 minutos apareció Serge Gnabry para igualar el marcador con una definición práctica y letal, de esas que cambian partidos y estados de ánimo. A partir de ahí, el duelo se inclinó definitivamente. Joshua Kimmich tomó el control, ordenó las piezas, puso pausa y jerarquía. Y entonces emergió el talento diferencial. Michael Olise decidió el partido. El francés fue magia pura, desequilibrio constante y cerebro creativo. Dos asistencias y un gol lo convirtieron, sin discusión, en la gran figura de la noche. A los 67 minutos filtró una asistencia exquisita para Harry Kane, que puso el 1-2 y empezó a sentenciar la historia. Leipzig ya no tenía fondo físico ni claridad; la ilusión se le escurría entre las manos. A los 82, Olise volvió a ser determinante: ejecutó un tiro de esquina perfecto que encontró la cabeza de Jonathan Tah para el 1-3. Fue el golpe definitivo. El Bayern pasó como una aplanadora ante un rival sin respuestas. A los 85, Pavlovic culminó una contra de aquellas para marcar el cuarto, y tres minutos después llegó el cierre del espectáculo. En el quinto gol también estuvo el sello colombiano: Luis Díaz se descolgó por la banda, metió un centro perfecto, Musiala la rozó casi sin querer y el balón quedó servido para que Olise sellara su noche soñada con el 1-5 a los 88 minutos.