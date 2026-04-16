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Barcelona le declaró la guerra a la Uefa: denunció “errores arbitrales” tras ser eliminado por el Atlético en Champions

En un comunicado, el equipo azulgrana señaló que no hubo “fair play” en su llave de Champions League contra el Atlético de Madrid y realizó una denuncia formal acusando al VAR. ¿Justicia o pataleta?

  • El club denuncia una aplicación “incorrecta” del reglamento y señala directamente al VAR como cómplice de su eliminación. FOTO: AFP
    El club denuncia una aplicación “incorrecta” del reglamento y señala directamente al VAR como cómplice de su eliminación. FOTO: AFP
  • El Barça no acepta el adiós a Europa. La entidad catalana ha presentado una nueva denuncia ante el organismo europeo. FOTO: AFP
    El Barça no acepta el adiós a Europa. La entidad catalana ha presentado una nueva denuncia ante el organismo europeo. FOTO: AFP
hace 5 horas
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Eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid, el Barcelona, que se considera perjudicado por varias decisiones arbitrales, presentó este jueves 16 de abril una nueva denuncia ante la Uefa, anunció el club español.

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El Barcelona publicó un comunicado para señalar que varias decisiones durante el cruce contra el Atlético (3-2 en el global) no fueron “conformes a las reglas de juego, como resultado de una aplicación incorrecta del reglamento y de la falta de una intervención adecuada del sistema VAR”.

El Barça no acepta el adiós a Europa. La entidad catalana ha presentado una nueva denuncia ante el organismo europeo. FOTO: AFP
El Barça no acepta el adiós a Europa. La entidad catalana ha presentado una nueva denuncia ante el organismo europeo. FOTO: AFP

El club azulgrana, que terminó ambos partidos con diez jugadores tras las expulsiones de Pau Cubarsí en la ida y Eric García en la vuelta, se considera perjudicado por varias decisiones polémicas, en particular dos posibles penales que no contaron con la intervención del video para arbitrar las jugadas.

El árbitro francés Clément Turpin dirigió el partido de vuelta en Madrid el martes, ganado (2-1) por el Barça.

“La acumulación de estos errores tuvo un impacto directo en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de los encuentros, provocando una pérdida deportiva y económica importante para el club”, precisa el vigente campeón de España.

El cinco veces campeón de Europa “reitera las solicitudes ya dirigidas a la Uefa” y se ofrece a “colaborar con ella para mejorar el sistema arbitral y garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente” del reglamento.

El organismo rector del fútbol europeo había declarado “inadmisible” la primera denuncia del Barcelona sobre una posible mano en un saque de puerta del defensa del Atlético Marc Pubill en el partido de ida.

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