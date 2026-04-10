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Empates y derrotas: el flojo arranque de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana

Así les fue a DIM, Junior, Tolima, Santa Fe, América y Millonarios en la competencia internacional.

  • Independiente Medellín disputará la segunda fecha de la Copa Libertadores el próximo jueves, como visitante ante Flamengo, tras el empate 1-1 en casa contra Estudiantes de la Plata. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Independiente Medellín disputará la segunda fecha de la Copa Libertadores el próximo jueves, como visitante ante Flamengo, tras el empate 1-1 en casa contra Estudiantes de la Plata. FOTO: Manuel Saldarriaga
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El balance de los equipos colombianos en el arranque de la fase de grupos de las copas Liberadores y Sudamericana es pobre, no solo porque ninguno ganó, sino porque cuatro de ellos actuaron como locales y no pasaron del empate.

Aunque equipos como Independiente Medellín, Junior y Santa Fe tienen rivales de renombre (Estudiantes de la Plata, Palmeiras y Peñarol), dejaron escapar en casa puntos vitales en Copa Libertadores, lo que los obliga, ahora, a tener que buscar por fuera las unidades que dejaron de sumar en sus estadios.

Algo similar pasó con el Deportes Tolima, que en el Manuel Murillo Toro, empató sin goles contra el Universitario de Deportes de Perú.

América por su lado, sumó un punto como visitante ante Macará en Ecuador en la Copa Sudamericana, mientas que Millonarios fue el único que cayó derrotado 2-0 en su visita ante O’Higgins.

Así van los grupos de los colombianos en la Copa Libertadores

En el Grupo A de la Libertadores, Flamengo es líder con tres puntos, seguido de los dirigidos por Alejandro Restrepo y Estudiantes con un punto, mientras que Cusco es último sin unidades.

En el B, Deportes Tolima es tercero, aunque en este grupo todos los clubes suman un punto, liderados por Coquimbo y Nacional, cerrando el grupo Universitario.

En el E, Corinthians, uno de los favoritos al título, es líder con 3 puntos, mientras que Peñarol y Santa Fe suman un punto y Platense cierra el grupo sin puntos.

Finalmente, Junior, en el F, es tercero. El líder es Sporting Cristal con tres unidades, seguido por Palmeiras y el Tiburón con un punto, Cerro Porteño es último sin unidades.

Hay que recordar que, en la Libertadores, los dos primeros equipos avanzarán a la siguiente fase del torneo, mientras que los terceros pasarán a los play offs de los octavos de final de la Sudamericana

¿Cómo quedaron América y Millonarios en sus grupos de Copa Sudamericana?

Tras los resultados de la primera fecha de la Copa Sudamericana, los dirigidos por David González, son terceros del Grupo A, igualado en puntos con Macará, Alianza Atlético y Tigre.

Millonarios por su lado, es último, en el Grupo C que es liderado por el chileno O’Higgins con tres puntos, igualado con Sao Paulo de Brasil también con tres unidades, mientras que Boston River y Millonarios cierran el grupo sin puntos.

En la Sudamericana solo avanza el primero de cada grupo; mientas que los segundos, entrarán en la fase de eliminatoria de octavos de final, con los que llegan de Libertadores.

Prográmese para la segunda fecha de Libertadores y Sudamericana

La segunda fecha arranca el próximo martes con los duelos Cerro-Junior y Nacional-Tolima, ambos duelos a las 5:00 de la tarde.

El miércoles por Copa Libertadores Santa Fe visitará a Corinthians a las 7:30 de la noche, y el DIM cerrará el jueves la presencia de los colombianos en la Gloria Eterna como visitante ante Flamengo a las 7:30 de la noche.

Por Copa Sudamericana, el miércoles América y Millonarios serán locales en el Pascual Guerrero y El Campín, ante Alianza Atlético y Boston River, ambos duelos a las 9:00 de la noche.

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