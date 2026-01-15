Jayder Asprilla sale de Nacional, le abre el camino a Emilio Aristizábal y así va el tema Hinestroza y Morelos

Atlético Nacional sigue moviendo sus fichas en un mercado de pases marcado por la reestructuración obligada, las nuevas normas de la Dimayor y una planificación que apunta más al equilibrio que al golpe mediático. En ese contexto, el club verdolaga confirmó la venta definitiva del delantero Jayder Asprilla al Sheriff Tiraspol de Moldavia, una operación que, aunque silenciosa, resulta clave para entender el presente y el futuro inmediato del equipo antioqueño.
La transferencia le permite a Nacional recibir un ingreso económico inmediato por un jugador que no iba a ser inscrito para la temporada 2026. La ficha de Asprilla fue tasada en 650.000 euros, y el club conservará el 30% de los derechos deportivos, asegurándose una eventual ganancia futura si el delantero continúa su proyección en el fútbol europeo. Para una institución que hoy prioriza el orden financiero y el manejo eficiente de su plantilla, la operación encaja como una pieza exacta en el rompecabezas.