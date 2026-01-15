Jayder Asprilla sale de Nacional, le abre el camino a Emilio Aristizábal y así va el tema Hinestroza y Morelos

Atlético Nacional sigue moviendo sus fichas en un mercado de pases marcado por la reestructuración obligada, las nuevas normas de la Dimayor y una planificación que apunta más al equilibrio que al golpe mediático. En ese contexto, el club verdolaga confirmó la venta definitiva del delantero Jayder Asprilla al Sheriff Tiraspol de Moldavia, una operación que, aunque silenciosa, resulta clave para entender el presente y el futuro inmediato del equipo antioqueño. La transferencia le permite a Nacional recibir un ingreso económico inmediato por un jugador que no iba a ser inscrito para la temporada 2026. La ficha de Asprilla fue tasada en 650.000 euros, y el club conservará el 30% de los derechos deportivos, asegurándose una eventual ganancia futura si el delantero continúa su proyección en el fútbol europeo. Para una institución que hoy prioriza el orden financiero y el manejo eficiente de su plantilla, la operación encaja como una pieza exacta en el rompecabezas.

Pero la salida de Jayder no solo se explica desde lo económico. También despeja el panorama deportivo en una zona sensible del campo. Con su marcha a Moldavia, Emilio Aristizábal aparece ahora con mayor claridad como la principal alternativa ofensiva para darle descanso a Alfredo Morelos, tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana. El apellido Aristizábal pesa, y no poco. Emilio, hijo del histórico Víctor Hugo, regresó tras una temporada completa con Fortaleza, donde acumuló 51 partidos, 12 goles y 4 asistencias. Números correctos, aunque sin el brillo esperado en escenarios clave como el Mundial Sub-20, torneo en el que estaba llamado a sobresalir y terminó dejando sensaciones discretas. Aun así, su continuidad en el plantel verdolaga parece hoy mucho más firme. El contraste estadístico con Jayder Asprilla es inevitable. El atacante, formado en la cantera de Nacional, vivió su mejor temporada como profesional con Real Cundinamarca, disputando 49 partidos y marcando 26 goles, cifras de auténtico goleador que alimentaron la ilusión de verlo regresar al Atanasio Girardot como la segunda espada ofensiva del equipo o dar el salto directo a un club grande del país. Sin embargo, el escenario fue otro. Y allí entra en juego un factor decisivo: la nueva normativa de la Dimayor. Para 2026, el fútbol colombiano redujo los cupos de inscripción a 25 jugadores por plantilla, una medida que obligó a los clubes a tomar decisiones drásticas. Nacional se encontró con un excedente de futbolistas mayores de 20 años que regresaban de préstamos, y pese a su rendimiento, Asprilla no tenía lugar en la lista definitiva de Diego Arias.

Ante ese panorama, la dirigencia optó por venderlo a Europa en lugar de cederlo nuevamente a un club local como Tolima o Bucaramanga. La jugada libera un cupo vital, evita una nueva cesión improductiva y convierte a un canterano en ingreso en moneda extranjera, algo cada vez más valorado en el fútbol colombiano. Mientras tanto, el mercado de Nacional avanza sin estridencias. Más allá de las llegadas de Milton Casco y Nicolás Rodríguez, el club ha brillado por la ausencia de nombres rutilantes capaces de mover el tablero continental. Casco aparece como el único fichaje de impacto inmediato; lo de Rodríguez es una apuesta a futuro, más que una certeza consolidada. Y el tiempo corre: el cierre del mercado se acerca y la sensación es que el plantel aún está incompleto para competir con fuerza en la Copa Sudamericana. Todo, en buena parte, ha girado alrededor del caso Alfredo Morelos. La negociación sigue abierta y dilatada: entre la posibilidad de que el delantero quede libre o que Nacional deba pagar más de 2,3 millones de euros al Santos, el desenlace se ha postergado. La dirigencia ha puesto gran parte de sus esfuerzos en destrabar esa operación y este fin de semana podría haber luz verde, aunque por ahora no hay nada confirmado. Seguramente lo de Marino Hinestroza también quedará cerrado este fin de semana, aún no se anuncia su llegada a Boca Juniors, porque hay una diferencia entre el club argentino y Nacional por un 20% del jugador en una futura venta. Sin embargo, todo está a punto de quedar zanjado.