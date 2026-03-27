“Sentía que me movían y no podía reaccionar”: testimonio clave ante la Fiscalía e informe de Medicina Legal en caso contra Nicolás Rodríguez

Ya se conoció públicamente la declaración rendida por la joven de 19 años ante Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la denuncia por presunto abuso sexual que involucra al futbolista de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez.
Según el testimonio y los informes médicos, tras los hechos la joven acudió a un centro de salud donde se le practicó un primer examen físico. El reporte médico indicó que la paciente se encontraba en estado de alerta, con lenguaje claro y capacidad de responder a estímulos, pero con una aparente alteración en su capacidad de toma de decisiones. Aunque los exámenes toxicológicos resultaron negativos, se dejó abierta la posibilidad de intoxicación por sustancias no detectadas.