La Sub-19 de Nacional conquistó la MadCup en España, en la final venció al Atlético de Madrid

La cantera de Atlético Nacional continúa ratificando por qué es una de las más prestigiosas y productivas del continente. Esta vez trasladó su juego estelar a territorio europeo, donde el equipo formativo Sub-19 se consagró campeón de la MadCup, un prestigioso torneo internacional de fútbol base disputado en España. Según reportó la oficina de prensa del club verdolaga, los dirigidos por el director técnico Felipe García firmaron una campaña impecable caracterizada por el buen fútbol, la intensidad táctica y un notable carácter competitivo. Lea aquí: Víctor Marulanda habla del proyecto deportivo de Nacional: “Queremos estabilidad y volver a las raíces verdolagas” El camino hacia el título fue una auténtica exhibición de poderío ofensivo. Desde el inicio del certamen, el conjunto antioqueño dejó clara su candidatura al vapulear 7-0 a Sim Tours, en una jornada inspirada de Juan José Rosa, quien se reportó con un triplete, respaldado por las anotaciones de Matías Lozano, Kevin Pérez, Johan Quesada y Edwin Echeverría.

Una campaña invicta y demoledora

La regularidad de la escuadra verde se puso a prueba en jornadas dobles de alta exigencia. El pasado sábado 20 de junio, Nacional derrotó con autoridad 3-0 a Alcalá gracias a los goles de Jesús Chinchía, Jacobo Contreras y Edwin Echeverría. Ese mismo día por la tarde, el rival de turno fue NexStars, al que despacharon con un contundente 4-1 con dianas de Juan José Rosa, Kevin Pérez, Miguel Correa y José Escorcia.

La máquina de goles no frenó en la cuarta fecha, donde los juveniles le endosaron un abultado 8-0 a Natives. En dicho compromiso, Edwin Echeverría y Kevin Pérez se alzaron como las figuras al marcar un triplete cada uno, mientras que Emmanuel Benítez y José Escorcia sellaron la cuenta para certificar el liderato y el paso a las rondas de eliminación directa.

¿Cómo fue la definición?