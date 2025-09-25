¿Por qué los técnicos extranjeros campeones abandonan a sus equipos en Colombia? Juárez y Bava, dos ejemplos

El fútbol colombiano atraviesa un momento en el que, más allá de los resultados deportivos, se cuestiona la solidez y el prestigio de su Liga. No se trata únicamente de salarios —pues es evidente que Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay e incluso Ecuador ofrecen mejores condiciones económicas—, sino de un fenómeno cada vez más repetitivo: técnicos extranjeros que llegan, ganan, usan el torneo como trampolín y se marchan antes de consolidar un proyecto.
Desde una perspectiva laboral, cualquier profesional tiene derecho a crecer y buscar mejores oportunidades. Sin embargo, en el fútbol, donde detrás de un equipo hay miles de hinchas que depositan su confianza en un proceso, la salida repentina de un entrenador deja heridas difíciles de cicatrizar. El compromiso no solo debería ser contractual, sino también moral con una afición que espera continuidad, sobre todo cuando se logran títulos y se abre la puerta a competir internacionalmente.