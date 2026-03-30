Pese a su juventud, Juan Manuel Rengifo les da ejemplo a los referentes de Nacional

Con apenas 20 años —y a punto de cumplir 21 este 2 de abril— Juan Manuel Rengifo sigue confirmándose como una de las grandes apariciones de Atlético Nacional. Su registro de nueve goles no solo sorprende por su edad, sino también por el peso que han tenido sus anotaciones en momentos determinantes del equipo. En un contexto donde la afición suele esperar protagonismo de referentes como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, ha sido precisamente el joven volante creativo quien ha tomado la responsabilidad en los momentos más calientes. Cuando “las papas queman”, como se dice en el fútbol, Rengifo no se esconde. Su rendimiento no ha pasado desapercibido ni siquiera para el cuerpo técnico. El entrenador Diego Arias ha destacado en varias ocasiones su madurez competitiva y su carácter, asegurando que no se trata de un talento pasajero, sino de un jugador con mentalidad sólida desde sus inicios. Esa convicción se refleja en cada partido, donde su personalidad parece crecer con la presión.

El más reciente ejemplo de su impacto se dio en la victoria 2-1 sobre Pasto, un triunfo en el que Rengifo no solo marcó el gol decisivo, sino que además sostuvo a Nacional en la parte alta de la tabla y contribuyó a la clasificación anticipada del equipo a los playoffs de la Liga. Una vez más, apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Pese a su juventud, el mediocampista habla con una madurez que sorprende. “Me considero alguien tranquilo, pero en la cancha cambio. Tengo hambre, desde siempre. Hambre de aprovechar cada oportunidad, sea de titular o entrando unos minutos. Hambre de mejorar”, aseguró en entrevista con este diario, dejando clara su filosofía de trabajo y crecimiento constante. Esa mentalidad también lo lleva a mantener los pies en la tierra. “No me creo tanto el cuento. Uno tiene que saber qué hace bien y qué hace mal. Mantener la humildad es clave. Si un día jugás bien, al otro hay que volver a empezar”, añadió, reflejando una convicción que lo ha acompañado desde sus primeras apariciones en el profesionalismo. La presión, lejos de afectarlo, parece impulsarlo. “Es normal que si crece mi rendimiento, también crecen las expectativas. Hoy ya no soy el juvenil que entra sin que nadie espere nada. Ahora la gente espera que marque diferencia. Y eso está bien. Es una presión linda”, afirmó, demostrando que ha aprendido a convivir con la exigencia de vestir la camiseta verdolaga.

En el vestuario, Rengifo también reconoce el valor del aprendizaje diario. Aunque hoy sea protagonista, destaca la importancia de compartir equipo con jugadores de amplia trayectoria. “Dentro del camerino, el aprendizaje es constante. Hay jugadores de experiencia que hablan mucho, que aconsejan. Uno escucha, observa cómo se comportan antes de un clásico, cómo entrenan, cómo se cuidan”, explicó. Incluso, resaltó cómo los hábitos de los referentes influyen en su desarrollo: “Ver a un jugador grande quedarse después del entrenamiento haciendo trabajos extra te marca. Te obliga a no conformarte”. Esa mezcla entre juventud y aprendizaje parece ser una de las claves de su crecimiento.