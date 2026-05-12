¿Franco Armani para Nacional? Esta es la realidad del arquero argentino, que no tapa hace 15 partidos

Además, hay que recordar que Armani tiene 39 años, en octubre cumplirá 40, mientras que David Ospina , en agosto llegará a los 38; por ello, si la idea es renovar o darle un nuevo aire al arco verdolaga, la opción del argentino no parecería una alternativa.

Pero más allá de que sea o no opción, vamos a hacer un recorrido por los números de Franco Armani con River Plate, los cuales no son buenos y hablan más de un arquero que no está con ritmo de competencia y hace meses dejó de ser figura y protagonista en Argentina.

En las últimas horas se ha especulado sobre un posible regreso de Franco Armani a Atlético Nacional, ya que el contrato de David Ospina con los verdolagas finaliza en junio, pero la realidad es que en el cuadro verde afirman que no es una opción por el momento.

El único registro de Armani en el arco de River Plate en la presente temporada es del pasado 22 de febrero, cuando actuó en el juego ante Vélez Sarsfield, en el que registró dos atajadas y recibió un gol, para la victoria del rival 1-0.

Y es que si Nacional quiere buscar un arquero de experiencia que reemplace a Ospina y sea querido por la afición, debe pensarlo bien, ya que al comparar las cifras del antioqueño con el argentino, son mejores las de Ospina, que estará con Colombia en el Mundial de Norteamérica.

Ospina, por ejemplo, registra nueve apariciones con Nacional en 20 fechas disputadas, en las cuales sacó en seis ocasiones su valla invicta y realizó 21 salvadas; según datos de 365 Scores, para una calificación de 7.1, mientras que Armani, en el único partido que estuvo con River Plate, realizó solo dos salvadas, recibió un gol y fue calificado con 6.4.

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En Atlético Nacional mencionaron de manera informal que: “en este momento Nacional no ha contemplado ningún tema con Franco Armani”, y lo cierto es que, si han criticado a Ospina por su edad, y por su rendimiento, el presente del arquero argentino no es el ideal para que piensen en su regreso.

Armani ha manifestado en varias ocasiones que quiere terminar su carrera con Atlético Nacional, pero, hace dos años, tras renovar con River Plate, esa opción se volvió muy lejana, ya que en el verde lo quieren, pero en alto rendimiento, y eso es lo que actualmente no tiene el guardameta.

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El arquero argentino regresará al arco de River Plate, por Copa Sudamericana, este miércoles ante Bragantino, por la suspensión del guardameta titular Santiago Bernal.

En redes, algunos hinchas y cuentas de seguidores de Atlético Nacional han registrado imágenes y mensajes para el regreso de Armani.