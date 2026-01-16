¿Quién es Eduard Bello, el vinotinto de los goles importantes que llegará a Atlético Nacional?

Atlético Nacional está a pocos pasos de confirmar la incorporación del venezolano Eduard Bello, a la espera de que complete satisfactoriamente los trámites correspondientes a los exámenes médicos. Su nombre no es ajeno al fútbol sudamericano ni mucho menos a las noches de alta tensión con la camiseta de la Vinotinto. Pero, ¿quién es este atacante de 30 años que se sumará al proyecto verdolaga? Eduard Bello nació el 20 de agosto de 1995 en Cúa, estado Miranda, y desde muy joven mostró condiciones para el fútbol profesional. Su debut se dio en 2013, cuando apenas tenía 18 años, con Yaracuyanos FC, iniciando así una carrera marcada por la constancia, la movilidad ofensiva y, sobre todo, la aparición en momentos decisivos. Tras sus primeros pasos, Bello se consolidó en el Carabobo Fútbol Club, donde firmó una de sus etapas más productivas en Venezuela, anotando 25 goles y convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Ese rendimiento le abrió la puerta a su primera experiencia internacional.

En enero de 2018 llegó al Deportes Antofagasta de Chile, club en el que permaneció cuatro temporadas y dejó una huella importante: 33 goles y el rótulo de tercer máximo goleador histórico de la institución. En el fútbol chileno terminó de madurar su juego, ganando experiencia en competencias internacionales y mostrando una versión más completa.

En 2022 dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta del Mazatlán FC, donde sumó nueve goles a lo largo de tres temporadas. Aunque su paso por México fue más discreto en números, mantuvo regularidad y continuidad, elementos que han sido una constante en su carrera. Para muchos aficionados, sin embargo, Eduard Bello es recordado por sus goles con la selección venezolana. Especialmente por sus anotaciones en Eliminatorias Sudamericanas, como el tanto frente a Ecuador y la recordada chilena ante Brasil, acciones que le dieron notoriedad internacional y reforzaron su reputación como un futbolista que aparece en escenarios de máxima exigencia. En 2024, Bello tuvo un breve paso por Barcelona de Guayaquil, donde marcó dos goles en 15 partidos, antes de continuar su carrera en la Universidad Católica de Chile, equipo en el que volvió a tener protagonismo al registrar siete goles en 31 encuentros.