¿Quién es Eduard Bello, el vinotinto de los goles importantes que llegará a Atlético Nacional?

Atlético Nacional está a pocos pasos de confirmar la incorporación del venezolano Eduard Bello, a la espera de que complete satisfactoriamente los trámites correspondientes a los exámenes médicos. Su nombre no es ajeno al fútbol sudamericano ni mucho menos a las noches de alta tensión con la camiseta de la Vinotinto. Pero, ¿quién es este atacante de 30 años que se sumará al proyecto verdolaga?
Eduard Bello nació el 20 de agosto de 1995 en Cúa, estado Miranda, y desde muy joven mostró condiciones para el fútbol profesional. Su debut se dio en 2013, cuando apenas tenía 18 años, con Yaracuyanos FC, iniciando así una carrera marcada por la constancia, la movilidad ofensiva y, sobre todo, la aparición en momentos decisivos.
Tras sus primeros pasos, Bello se consolidó en el Carabobo Fútbol Club, donde firmó una de sus etapas más productivas en Venezuela, anotando 25 goles y convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Ese rendimiento le abrió la puerta a su primera experiencia internacional.