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Nacional se quedó con las manos vacías: las razones del fracaso verdolaga que obligan a la reflexión

Atlético Nacional perdió la final en Barranquilla por lo amplio del resultado a favor de Junior, pero hay aspectos por corregir y lecciones por aprender de lo que dejó la temporada.

  • Alfredo Morelos desperdició un penalti en la final de vuelta frente a Junior, pero la temporada verdolaga tuvo varios altibajos que pesaron al final. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Alfredo Morelos desperdició un penalti en la final de vuelta frente a Junior, pero la temporada verdolaga tuvo varios altibajos que pesaron al final. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional cerró el primer semestre sin títulos y con más dudas que certezas. Aunque el equipo alcanzó la final de la Liga BetPlay-1, la derrota frente a Junior dejó en evidencia varios problemas que se arrastraron durante toda la campaña y que terminaron pasando factura en el momento más importante del torneo.

Más allá de algunos pasajes positivos, el conjunto verdolaga nunca logró consolidar un proyecto sólido que convenciera plenamente a la hinchada. Estas son algunas de las razones que explican el fracaso del equipo antioqueño.

El debate por la dirección técnica

Aunque la campaña en Liga no fue mala en términos de resultados, desde el comienzo del año la continuidad de Diego Arias generó debate. Las directivas decidieron respaldarlo, teniendo en cuenta también la opinión del plantel, pese a que el equipo venía de quedar eliminado en los cuadrangulares del torneo anterior.

La relación entre el entrenador y la afición nunca terminó de consolidarse. La eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios terminó de fracturar la confianza y aumentó la presión alrededor del cuerpo técnico. Aunque Nacional logró competir y alcanzar la final, siempre quedó la sensación de un equipo irregular y sin una identidad futbolística clara durante gran parte del semestre.

Referentes quedaron debiendo

En las instancias definitivas, los jugadores de experiencia no lograron marcar la diferencia como se esperaba. El caso más evidente fue el de Alfredo Morelos, quien desperdició un penalti clave en la final frente a Junior que habría dejado la serie a un solo gol y cambiado completamente el panorama del partido. También hubo momentos en los que la responsabilidad ofensiva recayó excesivamente sobre Juan Manuel Rengifo, un futbolista que apenas comienza su proceso de consolidación y al que no se le podía exigir cargar con el peso del equipo en citas tan determinantes.

Eso no significa que los referentes no hayan tenido actuaciones destacadas. David Ospina fue fundamental en la serie de playoffs ante Tolima, mientras que William Tesillo y Jorman Campuzano mostraron regularidad durante buena parte del campeonato. Sin embargo, el equipo necesitaba mucho más de sus líderes en las noches decisivas y esa respuesta nunca llegó de manera contundente.

Funcionamiento apareció tarde

Uno de los principales problemas de Nacional durante el semestre fue que tardó demasiado en encontrar una idea de juego convincente. El equipo sumó puntos y avanzó en el campeonato, pero pocas veces sedujo desde el funcionamiento colectivo.

Solo en los playoffs comenzó a verse una versión más sólida y equilibrada del equipo, capaz de combinar resultados con buen fútbol. Sin embargo, cuando parecía haber encontrado el camino, se topó con un Junior mucho más efectivo y contundente en la final. La sensación fue que Nacional reaccionó demasiado tarde y que el crecimiento futbolístico llegó cuando el margen de error ya era mínimo.

Figuras quedaron en deuda

A lo largo de la temporada también hubo futbolistas que, ya fuera por bajo nivel o decisiones técnicas, terminaron relegados y lejos de las expectativas. Andrés Román no logró encontrar regularidad, Edwin Cardona tuvo dificultades para sostener un rendimiento constante y Marlos Moreno quedó muy lejos del nivel que esperaba recuperar en su regreso al club y que lo acercara nuevamente al radar de la Selección Colombia. Andrés Sarmiento también perdió protagonismo con el paso de los partidos.

Otro caso que dejó sensación de deuda fue el de Cristian “Chicho” Arango. Su regreso generó enorme ilusión entre los hinchas, pero nunca consiguió convertirse en el líder ofensivo que el equipo necesitaba y terminó lejos de las expectativas que despertó su fichaje.

Toca reconstruir la confianza

Tras un semestre sin títulos, Nacional está obligado a replantear varias decisiones de cara al segundo semestre del año. El club deberá analizar la continuidad del entrenador y también revisar el futuro de varios jugadores del plantel.

En ese panorama, el nombre de Reinaldo Rueda aparece nuevamente sobre la mesa. El técnico genera consenso entre buena parte de la hinchada y representa una figura capaz de devolver estabilidad y credibilidad al proyecto deportivo.

Sin embargo, más allá del nombre del entrenador, los directivos tendrán que dar un verdadero timonazo. Nacional necesita recuperar confianza, fortalecer su estructura deportiva y sumar jugadores que no solo lleguen como referentes, sino que demuestren dentro de la cancha estar a la altura de la grandeza del club antioqueño.

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