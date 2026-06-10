Si Nacional vende a Juan Manuel Rengifo, ¿quién ocuparía su lugar?

Mientras Atlético Nacional define las piezas con las que afrontará el segundo semestre, una realidad empieza a tomar fuerza en el mercado internacional: Juan Manuel Rengifo se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección y en el activo más valioso del club verdolaga para una futura venta.
Con apenas 21 años, el mediocampista ofensivo ya aparece en las carpetas de varios clubes importantes de Sudamérica y Europa, despertando un interés que va mucho más allá de simples rumores. La posibilidad de que Rengifo abandone el fútbol colombiano parece cada vez más cercana, aunque en Nacional tienen claro que solo negociarán bajo condiciones históricas para el mercado local.
Desde Brasil aseguran que el interés de Flamengo es completamente real. El gigante carioca estaría buscando un reemplazo para una eventual salida del colombiano Jorge Carrascal, y el nombre de Juan Manuel Rengifo aparece como una de las principales alternativas.
La otra opción que analiza Flamengo es Nelson Deossa, volante colombiano que actualmente milita en el Betis de España, pero la juventud, proyección y condiciones técnicas de Rengifo parecen encajar perfectamente en el perfil que busca el club brasileño.
El interés del equipo brasileño no sería superficial. De hecho, ya existirían acercamientos para conocer las condiciones económicas del jugador, aunque por ahora no hay una oferta oficial presentada sobre la mesa.