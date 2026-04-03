¿En DIM y Nacional hay mal manejo emocional? Conozca lo que dicen los expertos

En la previa del clásico del fútbol antioqueño del próximo sábado 11 de abril entre Atlético Nacional e Independiente Medellín ambos equipos llegarán al partido con presión por parte de sus respectivas hinchadas. En un semestre en el que ambos clubes han mostrado por momentos tener debilidades, este será un partido crucial.

Estos conjuntos tienen la obligación de ganar: el DIM para seguir soñando con la clasificación, y el Verde para demostrarle a su público que es capaz de jugar bien partidos importantes. La parte mental juega un papel fundamental en estos partidos bisagra, en los cuales se pueden definir la continuidad de entrenadores, clasificaciones o simplemente el honor y orgullo del club.

Si repasamos las 15 fechas de Liga Betplay que se han disputado hasta el momento y las participaciones internacionales de estas escuadras, se pueden encontrar partidos en los que se vieron condicionados por acciones individuales producto de malas decisiones tomadas en caliente por los jugadores. No siempre es por una expulsión, basta tan solo con que un deportista de los once en cancha se distraiga del planteamiento inicial para brindarle una ventaja al rival.

Por poner algunos ejemplos de cómo una expulsión puede derrumbar a un equipo está el partido de Atlético Nacional ante Tolima por la fecha 9. Ese día el venezolano Edward Bello se fue a las duchas al minuto 18 del primer tiempo y el Verde fue derrotado 1-0 en Ibagué.

Por parte del Rojo está el compromiso que tuvo en su segunda salida liguera ante el Cali en Palmaseca, pues a los 7 minutos de iniciado el encuentro, el Poderoso se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Yonny González y perdió 3-1 ante los azucareros.

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EL COLOMBIANO habló con el exdirector técnico y comentarista antioqueño Juan José Pélaez acerca de este tema. “No es fácil manejar las emociones en un equipo. El técnico necesita de mucha ayuda, de sus asistentes y de todas las personas que componen su staff. Hay que trabajar en mejorar la estima del jugador. Muchas veces los miedos y carencias económicas, nutricionales y psíquicas condicionan; ahí es donde entra el DT”, dijo Pélaez.

También comentó sobre el acompañamiento extracancha con los futbolistas: “El técnico de Nacional y de Medellín, más que entrenador, debe manejar la parte de liderazgo; ser profesor, pedagogo, psicólogo, entre otras cosas. Es allí donde está la verdadera fortaleza del futbolista y la persona, en lo psíquico, así que por parte de los profesionales del club se debe dedicar mucho tiempo a ello”, explicó Juan José, quien supo estar en los camerinos de DIM y Nacional.