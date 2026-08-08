“Ya pasé el momento malo y después de la tormenta viene la calma”: Chicho Arango, delantero de Nacional

El delantero de Atlético Nacional habló con EL COLOMBIANO sobre las lesiones que marcaron su primer semestre, la confianza que le transmite el nuevo cuerpo técnico, las críticas de los hinchas y el sueño de jugar en el equipo de sus afectos. También mostró su lado más personal y contó cómo vive su faceta empresarial y familiar.
¿Cómo está actualmente Cristian ‘Chicho’ Arango en Atlético Nacional?
“Estoy con mucha expectativa de poder hacer las cosas bien y rendir como yo quiero. Me vengo preparando muy bien. Gracias a Dios tengo salud, primero que todo, para poder desempeñarme y entrenar, que es lo que más agradezco. Estoy muy pegado de Dios para poder entrenarme y prepararme para lo que viene”.