Hincha verdolaga, prográmese: Atlético Nacional tendrá entrenamiento a puerta abierta en el Atanasio el domingo

En Atlético Nacional confían en que podrán remontar el 3-0 en contra que tienen en la final de Liga contra Junior de Barranquilla. El cuadro antioqueño recibirá, el próximo lunes, al cuadro Tiburón en el partido de vuelta de la definición por el título. El encuentro, programado para iniciar a las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot, será de alta tensión. Los verdes esperan conseguir el milagro. Sin embargo, no todos los hinchas están convencidos de que lo puedan lograr. Quizás por eso el Rey de Copas hará, el domingo, algo que no suele hacer: un entrenamiento a puerta abierta, en el Atanasio Girardot, para que sus hinchas llenen de buena energía a los futbolistas.

El evento está programado para iniciar a partir de las 4:00 p.m. del domingo, 25 horas antes del encuentro en el que los antioqueños buscarán quedarse con su decimonoveno título de Liga. La entrada para los aficionados será libre. Las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 p.m. y la primera tribuna en la que se podrán sentar los hinchas será sur, donde suele estar la barra popular.

¿Por qué tomaron la iniciativa?

Después, de acuerdo con lo que dijo el club, se habilitarán los sectores de Oriental, Norte y Occidental, una vez se complete el aforo en cada una de las tribunas. En el equipo paisa, que el jueves informó que sus hinchas que quisiera devolver las boletas compradas para la final, lo podrían hacer hasta las 10:00 p.m. de esta noche, quieren sentir de cerca el respaldo de su afición.

La iniciativa, seguro, tuvo que ver con la “conexión” que tiene el técnico Diego Arias, quien fue jugador en la época que los antioqueños dominaron el fútbol colombiano y el balompié internacional (ganaron la Libertadores), con los aficionados del club. En varias oportunidades el entrenador risaraldense ha manifestado que le ha dicho a los futbolistas que tienen que jugar para divertir al público, que siempre es exigente.