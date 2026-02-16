La rotación de Diego Arias en Nacional: ¿estrategia inteligente o riesgo innecesario?

El inicio de temporada de Atlético Nacional en la Liga ha estado marcado por una idea clara del técnico Diego Arias: rotar para competir. Cuatro partidos, tres victorias contundentes en casa y una derrota que encendió las críticas. El balance, aunque positivo en puntos, abrió un debate profundo sobre la identidad del equipo y la gestión de la nómina.
En el Estadio Atanasio Girardot, Nacional fue demoledor: 4-0 ante Boyacá Chicó, 2-1 frente a América de Cali y 4-1 contra Fortaleza. Nueve puntos de nueve, 10 goles a favor y una sensación de solidez ofensiva. Sin embargo, en su primera salida, el equipo cayó 1-0 ante Deportivo Cali en Palmaseca, un escenario donde no gana desde 2019. La derrota, más allá del resultado, puso bajo la lupa las decisiones del entrenador, especialmente la conformación de la nómina titular.