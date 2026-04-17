Nacional niega acusaciones de Kevin Viveros y anuncia comunicado oficial

El delantero Kevin Viveros se refirió públicamente a su salida de Atlético Nacional y lanzó serias acusaciones sobre el manejo de su traspaso al Atlético Paranaense, asegurando que existen situaciones que lo tienen “triste” y que ya están siendo revisadas ante instancias internacionales. En su declaración en Win Sports, el atacante afirmó que durante su paso por el club antioqueño habría firmado dos contratos, situación que, según su versión, es irregular en el marco legal colombiano. Además, señaló la presencia de un intermediario en su transferencia que, según dice, nunca habría conocido ni reconocido como agente autorizado.

“Cuando llegué allá a Nacional ellos me hicieron firmar dos contratos, creo que eso es ilegal en Colombia. Luego, en mi traspaso a Atlético Paranaense, yo tenía un agente, pero luego me pusieron una persona FIFA que yo nunca he conocido en mi vida”, afirmó Viveros, quien agregó que el caso ya está en manos de sus abogados y en revisión ante la FIFA. El jugador también expresó su inconformidad con la situación y aseguró que confía en que el proceso pueda resolverse pronto. “Estoy muy triste por eso, porque en mi paso por Nacional yo siempre di lo mejor de mí”, agregó.

Ante estas declaraciones, desde Atlético Nacional se rechazaron de manera categórica las acusaciones, calificándolas como falsas y malintencionadas. El club antioqueño informó además que en las próximas horas emitirá un comunicado oficial para aclarar lo sucedido y entregar su versión de los hechos.