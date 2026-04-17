Nacional niega acusaciones de Kevin Viveros y anuncia comunicado oficial

El delantero Kevin Viveros se refirió públicamente a su salida de Atlético Nacional y lanzó serias acusaciones sobre el manejo de su traspaso al Atlético Paranaense, asegurando que existen situaciones que lo tienen “triste” y que ya están siendo revisadas ante instancias internacionales.
En su declaración en Win Sports, el atacante afirmó que durante su paso por el club antioqueño habría firmado dos contratos, situación que, según su versión, es irregular en el marco legal colombiano. Además, señaló la presencia de un intermediario en su transferencia que, según dice, nunca habría conocido ni reconocido como agente autorizado.