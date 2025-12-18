x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nacional ganó el clásico y cerró el año con la Copa BetPlay: con gol de Román alcanzó su título número 37

Atlético Nacional venció 1-0 a Medellín, se quedó con el clásico antioqueño, conquistó la Copa BetPlay y alcanzó su título número 37, cerrando el año con una alegría para su hinchada gracias al gol decisivo de Andrés Román.

  • Andrés Román terminó dándole el título a Nacional con su anotación. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Andrés Román terminó dándole el título a Nacional con su anotación. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

17 de diciembre de 2025
bookmark

Atlético Nacional volvió a levantar un trofeo y con él cerró un año complejo con una sonrisa necesaria. El conjunto verdolaga conquistó su título número 37 al ganar, por tercera vez consecutiva, la Copa BetPlay, un logro que le permitió reconciliarse con su gente y reafirmar su peso histórico en el fútbol colombiano, justo en un clásico antioqueño que nunca pasa inadvertido.

La previa de la final estuvo lejos de ser convencional. Para los hinchas de Nacional, el ambiente era extraño: el equipo había perdido la posibilidad de jugar la Copa Libertadores tras el título de Junior en la Liga, por lo que el partido se vivía más desde el orgullo y la rivalidad que desde la proyección internacional. Para el Independiente Medellín, en cambio, la final representaba la opción de cerrar un año positivo, con clasificación a Libertadores incluida, sumando un título que coronara un proceso que había mostrado buen fútbol en varios tramos de la temporada. Dos realidades distintas, un mismo escenario y un clásico que prometía tensión.

Le puede interesar: El camino que recorrió Nacional para conquistar la Copa BetPlay 2025

La salida de los equipos fue impactante. El estadio se transformó en un espectáculo de luces y juegos pirotécnicos que parecían no terminar nunca, al punto de retrasar el inicio del encuentro. Fue un recibimiento imponente, acorde a la magnitud del partido. Sin embargo, del éxtasis se pasó de golpe a la reflexión. Un minuto de silencio recordó a los 16 jóvenes y al conductor que perdieron la vida en un accidente cuando regresaban de Tolú. El contraste fue inevitable: fútbol y tragedia, alegría y dolor, todo mezclado en cuestión de minutos, como suele ocurrir en la vida misma.

Cuando el balón comenzó a rodar, el partido mostró de entrada el respeto mutuo que ya se había visto en el juego de ida. Ninguno quiso regalar espacios en los primeros minutos. Aun así, el DIM, empujado por la mayoría de su hinchada y su condición de local, intentó asumir la iniciativa. Buscó sorprender rápido y lo consiguió momentáneamente con una anotación de Brayan León, pero la jugada fue invalidada por un fuera de lugar claro. El aviso fue serio. La respuesta de Nacional no tardó: un remate que se estrelló en el travesaño dejó claro que el Verde también estaba dispuesto a golpear.

Y entonces apareció uno de esos futbolistas que parecen hechos para las finales. Andrés Román, cuestionado en otros momentos del semestre y lejos de su mejor versión durante buena parte del año, volvió a demostrar que hay partidos que se juegan con algo más que regularidad. Corría el minuto 10 cuando una salida rápida de Nacional encontró mal parado al Medellín. El uruguayo Camilo Cándido filtró un pase profundo y Román, proyectado como extremo, definió con precisión para marcar el 1-0, el gol que terminaría decidiendo el título.

No fue un gol cualquiera. Román volvió a escribir su nombre en una estadística poco común para un defensor. Con este tanto, sumó su tercera anotación en finales con Atlético Nacional, confirmando una relación especial con los partidos definitivos. Ya lo había hecho en la final de la Liga BetPlay 2-2024 frente a Deportes Tolima, cuando anotó al minuto 31 del partido de vuelta en el título número 18 de Liga para el club. También había marcado en la final de ida de la Copa BetPlay 2024 contra América de Cali, en una serie que terminó con un contundente 6-1 global a favor del Verde.

Tras el gol, el desarrollo del partido fue claro. Nacional optó por ceder la iniciativa y replegarse con orden, apostando al contragolpe. El DIM asumió el protagonismo, adelantó líneas y buscó el empate con insistencia. En ese tramo, el arquero Washington Aguerre fue determinante para evitar que la ventaja verdolaga se ampliara en un par de transiciones rápidas.

Medellín lo intentó hasta el final. Nunca renunció a buscar el gol que le devolviera la ilusión. Hubo empuje, entrega y momentos de presión constante, aunque por momentos faltó claridad en el último pase. Del otro lado, Nacional respondió con una defensa sólida y con la experiencia de David Ospina, quien, más allá de las atajadas, manejó los tiempos del partido con inteligencia, entendiendo cuándo acelerar y cuándo enfriar una final que se jugaba con los nervios a flor de piel.

Además: Andrés Felipe Román y un nuevo gol en una final con Atlético Nacional

Perder una final ante el rival de patio siempre duele. Nacional lo sufrió en 2004 cuando dejó escapar una Liga frente al DIM, y ahora fue el Medellín el que sintió ese golpe. Sin embargo, más allá del dolor, el hincha rojo tiene razones para sentirse orgulloso. El equipo disputó dos finales en el año —la Liga del primer semestre ante Santa Fe y ahora la Copa frente a Nacional— y en varios pasajes mostró un fútbol que lo identificó como uno de los conjuntos que mejor jugaba en Colombia. El proceso de Alejandro Restrepo no ha sido sencillo y ha tenido obstáculos, pero todo indica que va por buen camino y que los títulos pueden llegar si se mantiene la idea.

En la otra orilla, la alegría fue total. Diego Arias consiguió su primer título como técnico profesional, un premio al trabajo silencioso y a la capacidad de enderezar el rumbo tras la salida de Javier Gandolfi. Aunque el año no fue el mejor para Atlético Nacional, cerrarlo con un título fue un bálsamo necesario y una señal alentadora. Con una buena base y refuerzos puntuales, el 2026 aparece como una oportunidad para volver a pelear en grande.

Hoy, la vitrina de Nacional suma 37 títulos, una cifra que habla de su historia y su vigencia. Pero más allá del trofeo, el fútbol antioqueño ganó con una final que mantuvo en vilo a toda una ciudad, recordó lo impredecible del juego y dejó claro que, incluso en medio de años irregulares, los clásicos y las finales siguen siendo el escenario donde se escriben las historias que perduran.

Reviva aquí el minuto a minuto de este partido:

Temas recomendados

Atlético Nacional
DIM
Hinchas
Liga BetPlay
Copa BetPlay
Estadio Atanasio Girardot
Alejandro Restrepo
Diego Arias
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida