Águilas vs. Nacional, uno de los partidos atractivos de la fecha 10 en la Liga Betplay-1 que ya está en juego

La décima fecha de la Liga BetPlay 1-2026 ya está en marcha. Con el duelo entre Fortaleza y Jaguares disputado la noche del miércoles 4 de marzo en Bogotá, el rentado nacional abre una jornada clave para las aspiraciones de los equipos que buscan consolidarse en el grupo de los ocho.

Este jueves, todas las miradas se trasladan a Villavicencio y Barranquilla. A las 6:10 p. m., el actual puntero del campeonato, Inter de Bogotá, visitará a Llaneros. El conjunto capitalino, que comanda la tabla con 18 unidades, busca despegarse de su perseguidor inmediato, el Deportivo Pasto. Al frente tendrá a un equipo de la media tabla que necesita los tres puntos para no perder la estela de los clasificados.

Más tarde, a las 8:30 p. m., el Junior de Barranquilla recibirá en el Metropolitano al colero del torneo, Alianza, en un partido donde el “Tiburón” está obligado a ganar para mantenerse dentro del grupo de privilegio.